Cosquín Rock: lugares alternativos para alojarse y cómo llegar al festival

Como en cada febrero, el Cosquín Rock volverá a convocar a miles de fans que se darán cita en Santa María de Punilla y, también como todos los años, habrá aglomeraciones de autos en las rutas y problemas para conseguir alojamiento para quienes llegan desde distintos puntos del país para un fin de semana (14 y 15) a todo rock.

Coplera salteña en el Festival de Cosquín: "No nos quedemos calladitos porque el silencio es lo peor que nos puede pasar"

Para ellos, los “foráneos”, la propuesta es superar el impacto en la ocupación hotelera de Cosquín y Santa María y buscar alojamiento en otras ciudades y localidades cercanas que cuentan con muy buena conectividad terrestre con el predio del festival.

Desde Plataforma10, el sitio online de venta de pasajes de ómnibus, relevaron esas opciones de hospedaje para todos los presupuestos.

Cerca del Cosquín Rock: para tener en cuenta

- Villa Carlos Paz (a 35 km)

Una de las ciudades con mayor capacidad hotelera de la provincia. Además de una oferta variada de hospedajes, suma propuestas gastronómicas, vida nocturna y servicios durante todo el año. Es una excelente opción para quienes combinan festival y vacaciones.

Viaje de 50 minutos a $5.600.

Carlos Paz y un nuevo ránking de taquilla: ¿Quiénes lideran en una temporada polémica y con denuncias cruzadas?

- Capilla del Monte (a 30 km)

Para los que prefieren un plan más alternativo, esta ciudad ofrece una identidad propia, alojamientos boutique y un entorno natural único. Muy elegida por grupos que buscan sumar experiencias más allá del recital.

Viaje de 1,20 horas a sólo $9.300.

- La Falda (a 15 km)

Es una de las alternativas más elegidas. Cuenta con una amplia oferta de hoteles, hostels y departamentos temporarios, además de una infraestructura turística consolidada. Su cercanía permite llegar rápidamente al predio del festival y disfrutar, durante el día, de paseos gastronómicos y naturaleza.

Viaje de 30 minutos a sólo $4.000.

- Valle Hermoso (a 10 km)

Ideal para quienes buscan tranquilidad sin alejarse demasiado del evento. Es una localidad pequeña, con alojamientos familiares y un entorno natural que contrasta con la intensidad del festival.

Viaje de 25 minutos a sólo $3.500.

Una hermosa isla caribeña, libre de huracanes y donde hablan español, se posiciona fuerte en el mercado argentino

- Huerta Grande y Villa Giardino (entre 10 y 20 km)

Dos localidades menos masivas, con opciones de cabañas y hospedajes a precios más competitivos, ideales para quienes priorizan descanso y cercanía.

Desde Villa Giardino, viaje de 45 minutos a sólo $4.900.

Desde Huerta Grande, viaje de 40 minutos a sólo $4.000.

Opción clave para llegar al festival

Córdoba vuelve a ser capital del rugby: Los Pumas inauguran la Nations Championship en el Kempes

Viajar en ómnibus se consolida como una de las formas más elegidas para asistir al Cosquín Rock, especialmente para quienes se hospedan en ciudades cercanas ya que les permite evitarse el tráfico y los inconvenientes para estacionar, a la vez que les permite viajar seguros luego de una larga jornada de música que puede resultar agotadora. La posibilidad de contar con múltiples frecuencias hacia el valle de Punilla convierte al transporte terrestre en una alternativa práctica y accesible.

Planificar el viaje con anticipación, tanto el pasaje como el alojamiento, permite acceder a mejores precios y mayor disponibilidad, especialmente en fechas de alta demanda como los grandes festivales. En oferta, hay disponibles rutas a las ciudades aledañas a Cosquín desde Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe y otros puntos de concentración de pasajeros con valores que promedian los $50.000 dependiendo del servicio, horario y fecha elegida.

Más información: https://www.plataforma10.com.ar/