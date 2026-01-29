Córdoba cerró 2025 con menos delitos y homicidios: la capital concentra el 70% de los robos

El cierre de 2025 dejó un mapa complejo para la seguridad en Córdoba: menos delitos, menos homicidios y menos muertes viales, pero un dato que rompe la tendencia general: el aumento de los suicidios. Así lo indica el informe estadístico provisorio elaborado por el Observatorio de Seguridad y Convivencia de la Provincia de Córdoba, con datos suministrados por la Policía provincial correspondientes a diciembre de 2025.

Durante ese mes se registraron 14.555 hechos presuntamente delictivos en toda la provincia. La mayor parte correspondió a delitos contra la propiedad, con 8.481 casos, que representan el 58,3% del total. Le siguieron los delitos contra las personas (4.180 casos), contra la libertad (1.125) y otras categorías como integridad sexual y leyes especiales.

Dentro de los delitos contra la propiedad, el informe identifica 5.975 robos y hurtos, que continúan siendo el núcleo duro del mapa delictivo provincial. Los robos representaron el 47,2% y los hurtos el 40,2%, seguidos por el robo de automotores (5,3%) y motocicletas (5%). En este detalle, la capital cordobesa alcanzó los 4.136 hechos sobre el total provincial, lo que marcó 7 de 10 robos se dan la ciudad más poblada del territorio provincial.

Alquileres en Córdoba: subas elevadas pese al fuerte aumento de la oferta

Un dato relevante es el bajo nivel de violencia armada en estos hechos: el 91,8% se cometió sin armas, y solo el 4,3% involucró armas de fuego. Además, el perfil de los presuntos autores muestra una clara predominancia de adultos: el 87% son mayores de edad, mientras que los menores de entre 16 y 17 años representan el 8,5%.

El informe también muestra una tendencia descendente sostenida durante todo 2025 en robos y hurtos, con un pico cercano a los 9.000 casos en enero y el valor más bajo del año registrado en diciembre, consolidando una curva de caída progresiva.

En materia de muertes violentas, diciembre dejó tres indicadores clave. En cuanto a homicidios dolosos, se registraron 5 hechos con 5 víctimas, todas de sexo masculino. El 60% se cometió con arma de fuego y el 20% ocurrió en ocasión de robo. La mayoría de las víctimas se concentró en la franja etaria de 25 a 44 años.

Las muertes viales totalizaron 29 siniestros fatales con 32 víctimas, con una fuerte concentración en rutas (51,7%) y predominio de colisiones entre vehículos (65,5%). El 71,9% de las víctimas eran conductores y el 81,3% hombres.

“Hoy los menores distinguen perfectamente matar, robar o violar”: un exjuez de menores cuestiona el régimen penal juvenil vigente

Pero el dato que rompe la lógica descendente del resto de los indicadores es el de los suicidios: se registraron 35 casos en diciembre, lo que implica un incremento interanual del 16,7% respecto al mismo mes de 2024. El 74,3% de las víctimas fueron hombres y más de la mitad se concentró en el grupo etario de 25 a 44 años.

La comparación interanual muestra una caída significativa en casi todas las categorías:

* Los homicidios dolosos bajaron un 58,3%.

* Las muertes viales cayeron un 28,9%.

* Los robos y hurtos descendieron un 26,8%.

La única categoría que creció fue la de suicidios, consolidándose como la principal señal de alerta social del informe.

Las muertes viales siguen siendo un problema

En la comparación intermensual (noviembre vs. diciembre de 2025), se observa una suba del 23,1% en muertes viales, una baja del 6,8% en robos y hurtos y una disminución del 5,4% en suicidios.

El Observatorio aclara que los datos se analizan mediante valores absolutos y acumulados, y que las muertes viales y los suicidios no se incluyen dentro del total de delitos, ya que se evalúan como categorías específicas.

El balance final del informe deja una lectura dual: por un lado, una mejora en los indicadores clásicos de seguridad —delito, homicidios, robos, siniestros viales— y, por otro, una señal crítica en salud mental, con el crecimiento de los suicidios como fenómeno estructural que trasciende el enfoque policial y exige políticas públicas integrales.