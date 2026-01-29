Giuseppe Bosco: el joven estratega del PRO que articula poder, gestión y consenso en Río Ceballos

La gestión municipal de Río Ceballos se estructura este año sobre tres ejes definidos por el intendente Ezequiel Lemos: obra pública, vínculo institucional y gobierno cercano. Ese esquema político-operativo tiene como uno de sus principales articuladores a Giuseppe Bosco, actual secretario de Coordinación municipal y dirigente del PRO, quien a los 25 años ocupa un rol central en la estructura del Ejecutivo.

“Soy un nexo, un conector entre perfiles que tenemos en la gestión, que algunos son políticos y otros son técnicos”, define Bosco. Su función se traduce lograr acuerdos y dinamismo a la pesada rueda que termina siendo la administración pública. “Hoy tengo el teléfono más incendiado que cuando era concejal", remarcó entre risas.

La obra pública aparece como uno de los pilares del año de gestión. En ese marco, uno de los hitos políticos y simbólicos es la decisión de intervenir sobre el edificio ex-Aciso. Bosco lo define sin eufemismos: “Es un monumento a la decadencia”.

Lemos quiere un nuevo código urbanístico en Rio Ceballos para atraer "inversiones" y darle previsibilidad al desarrollo

El segundo eje es el vínculo institucional, entendido como una política de reconstrucción del entramado social y comunitario de la ciudad, con trabajo articulado con escuelas, bomberos e instituciones intermedias.

El tercer eje es el gobierno cercano, asociado a la modernización del Estado y la accesibilidad de los servicios públicos. “Acercamos el Estado a la gente para que deje de ser parte del problema”, sostuvo Bosco. “Hoy los vecinos pueden hacer sus trámites desde WhatsApp”, describió.

El funcionario empoderado

Estos lineamientos se apoyan sobre un modelo de fondo: gestión orientada a resultados. Bosco lo explica desde el punto de partida económico: “Recibimos una deuda de 800 millones de pesos”. Y marca el giro de la gestión: “Logramos, con muchísimo trabajo, cerrar el 2025 con superávit sin necesidad de endeudarnos”.

El secretario de Coordinación consideró que renovación generacional no es un mérito. Reflexionó que “el sector político tiene que hacerse cargo de que chocaron una calesita”. Y agregó: “Eso genera hartazgo en los jóvenes. Los dinosaurios que no dejan avanzar”.

En el plano legislativo, la gestión se sostiene sobre una lógica de consenso político. “Debo tener úlcera de todos los cafés que me tuve que tomar con la oposición”, ironiza. Pero fija el objetivo central: “Siempre tuvimos en cuenta desde el día uno que nuestro principal objetivo es mejorar la calidad de vida de la gente”.

De La Quebrada al Anfiteatro: los ejes del verano 2025-2026 en Río Ceballos

La aprobación de más del 90% de los proyectos del Ejecutivo, pese a no contar con mayoría propia en el Concejo Deliberante, se inscribe dentro de ese esquema de diálogo y negociación política permanente.

Así, la estructura de poder en Río Ceballos se organiza sobre una conducción política clara, lineamientos estratégicos definidos y una estructura ejecutiva que los traduce en gestión concreta. "Ezequiel en el lugar en el que le toque ocupar, me parece que puede marcar la diferencia. Es un cambio generacional de políticos", argumentó sobre el futuro político provincial del intendente y los rumores que lo ubican cerca de Rodrigo De Loredo.

La renovación etaria está presente, pero subordinada a resultados, ejecución y capacidad de gestión.