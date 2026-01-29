Último día de recambio: qué tenés que hacer para seguir usando los boletos sociales

La Secretaría de Transporte informó que el recambio de tarjeta debe realizarse hasta este viernes, ya que partir del sábado 31 de enero, los beneficiarios de programas sociales de transporte de la Provincia comenzar a utilizarse en las nuevas tarjetas. El Boleto Obrero Social (BOS) pasará a funcionar con el sistema SUBE, mientras que el Boleto Educativo Cordobés (BEC), el Boleto Adulto Mayor (BAM) y el Boleto Social Cordobés (BSC) operarán con la tarjeta Micronauta.

En el caso del BOS, los usuarios recibirán la tarjeta SUBE con el beneficio ya incorporado, presentando únicamente el DNI. La tarjeta se entregará con un saldo negativo de $1.500, correspondiente al valor del plástico, que se descontará en la primera recarga.

Quienes ya cuenten con una SUBE registrada deberán presentarla para vincular el beneficio. El saldo acumulado en la tarjeta Red Bus no se transfiere al nuevo sistema, aunque podrá utilizarse hasta el 31 de diciembre.

Por su parte, los beneficiarios del BEC, BAM y BSC deberán retirar la tarjeta Micronauta presentando DNI y la Red Bus actual. El trámite está habilitado únicamente para quienes ya forman parte de estos programas sociales.

Dónde realizar el recambio de tarjetas

El cambio puede efectuarse en la Secretaría de Transporte de la Provincia, ubicada en Bulevar J. D. Perón y avenida Poeta Lugones, de lunes a viernes de 8 a 14.

También se habilitaron puntos en la Terminal de Ómnibus de Córdoba. En la Terminal 1, las boleterías 40 y 41 atienden de lunes a viernes de 8 a 18, y la boletería 45 de 9 a 16. En la Terminal 2, las boleterías 85 y 86 funcionan de lunes a viernes en distintos horarios.

Otro punto disponible es el Palacio Municipal 6 de Julio, de lunes a viernes de 8 a 18 y los sábados de 8 a 16. Además, el recambio se realiza en todos los CPC.