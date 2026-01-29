Córdoba se conecta con Europa: así fue la primera exportación aérea de carne vacuna

La provincia concretó este jueves el primer embarque aéreo de carne vacuna refrigerada con destino a Portugal directamente desde el Aeropuerto Internacional Ambrosio Taravella, sin pasar por Buenos Aires. La operación fue realizada por el frigorífico cordobés Logros SA.

El corte elegido fue tapa de cuadril, conocida como picaña, uno de los productos más valorados por el consumidor europeo. Portugal se consolidó en los últimos años como el cuarto destino de la carne argentina dentro de la Unión Europea, impulsado por acciones de promoción realizadas por el IPCVA durante 2024.

Desde el sector también se destacó el acompañamiento de SENASA y Aduana, así como el respaldo de los ministerios provinciales de BioAgroindustria, Industria y Economía. El objetivo central es reducir costos logísticos, evitar el traslado hacia Ezeiza y mejorar la competitividad de las economías regionales.

El CEO del Frigorífico Logros, José María Roca, subrayó el carácter estratégico del envío: “Esto nace de un esfuerzo conjunto entre el frigorífico, la industria procesadora de proteínas, el IPCVA y la organización que se está dando en ferias. Así llegan los contactos, se abren nuevos clientes y nuevos mercados. Es el futuro nuestro”.

Roca remarcó además la importancia de poder exportar directamente desde Córdoba: “Es una venta con dos hitos: es la primera vez que exportamos a Portugal y, además, es la primera salida aérea desde Córdoba. Poder evitar Buenos Aires, Ezeiza y todos los costos extra es más que interesante”.

Desde ProCórdoba destacaron que desde 2024 se viene impulsando una estrategia integral para fortalecer la infraestructura logística, atraer nuevas aerolíneas y ampliar rutas de carga aérea. Parte del crecimiento del aeropuerto en volumen y valor FOB se explica por inversiones en manipulación, almacenaje y frío.