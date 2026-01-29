Arranca un febrero intenso en Córdoba con marchas y demandas judiciales de los gremios

Los gremios estatales de Córdoba resolvieron profundizar el plan de lucha contra las modificaciones en el régimen jubilatorio provincial y anunciaron una serie de medidas que combinarán protestas en la calle y acciones judiciales. La decisión fue tomada por los sindicatos que aportan a la Caja de Jubilaciones, que acordaron movilizarse el próximo miércoles 4 de febrero en la capital provincial.

Según informó a Cadena 3 Ezequiel Morcillo, secretario general de La Bancaria Córdoba, los 14 gremios consensuaron realizar una caravana por distintos puntos de la ciudad para rechazar el nuevo esquema de aportes previsto para 2025. La movilización partirá desde avenida Colón al 4000 y recorrerá diversos sectores de Córdoba.

“Ya venimos trabajando en las presentaciones y se harán cuando abra la feria judicial”, señaló Morcillo, al confirmar que los sindicatos avanzan de manera coordinada con estudios jurídicos para presentar recursos conjuntos contra la reforma previsional.

Las protestas continuarán el jueves 5 de febrero, cuando la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) junto a una veintena de gremios encabezará una movilización hacia la Casa de Gobierno. El reclamo estará dirigido al gobernador y a los legisladores nacionales por su postura frente al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional.

Desde Buenos Aires, el secretario general de la UOM, Abel Furlán, confirmó que la concentración en Córdoba será el primer paso de una serie de acciones a nivel nacional.

Los gremios estatales cordobeses anticiparon que participarán de la protesta del día 5 y que este viernes volverán a reunirse en la sede de la UOM para coordinar la modalidad de las medidas. También evaluarán el impacto que puedan tener en los servicios públicos.