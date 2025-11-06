Perfil
De La Quebrada al Anfiteatro: los ejes del verano 2025-2026 en Río Ceballos

La ciudad presentó su programación para la temporada estival, con festivales, espectáculos y propuestas al aire libre que se extenderán entre diciembre y febrero. Las actividades se enmarcan en una política municipal que promueve el turismo sostenible y el trabajo conjunto con la comunidad local.

Con una programación que combina arte, naturaleza y actividades comunitarias, el municipio de Río Ceballos dio a conocer su agenda para la temporada de verano 2025-2026. La propuesta incluye festivales, espectáculos y experiencias al aire libre que se desarrollarán entre diciembre y febrero en distintos espacios de la ciudad.

Los principales escenarios serán la Capilla Histórica, el Anfiteatro, la Explanada del Palacio Municipal y la Reserva Hídrica Natural La Quebrada, donde se realizarán conciertos, funciones de teatro, proyecciones de cine y ferias artesanales. También habrá circuitos históricos, city tours y propuestas de turismo activo orientadas a valorizar el entorno natural y el patrimonio local.

La temporada se iniciará en diciembre con el tradicional encendido del arbolito y continuará durante el verano con eventos consolidados en la agenda serrana, como el Festival de la Quebrada, los Carnavales, la Expo Río Ceballos y el Campeonato Argentino de Karting a Rulemanes.

El intendente Ezequiel Lemos destacó que el turismo "es una industria que impulsa el desarrollo de la ciudad" y señaló que cada temporada representa "una oportunidad para seguir generando empleo y fortalecer la identidad local".

Desde la Municipalidad indicaron que la programación forma parte de una estrategia de trabajo conjunto con instituciones, emprendedores y artistas locales, orientada a promover un modelo de turismo sostenible y fortalecer el crecimiento económico de la región.

