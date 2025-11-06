Clases de pizza, masones y criptas jesuitas: los circuitos imperdibles de la Noche de los Museos 2025 en Córdoba

Este viernes 7 de noviembre, desde las 20:00 y hasta la 01:00, vuelve la Noche de los Museos 2025 en Córdoba, bajo el lema “El futuro de los museos en comunidades en constante cambio”. Con la participación de más de más de 140 espacios gratuitos y abiertos a lo largo de la ciudad.

A las 19:00 será el acto de apertura en el Centro Cultural UNC, donde la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Córdoba marcará el pulso de una noche que promete ser tan luminosa como inquietante.

Los circuitos imperdibles

La Pizzería Don Luis: museo del sabor cordobés

En pleno corazón de la ciudad, la tradicional Pizzería Don Luis se suma como museo viviente. Entre hornos encendidos y fotos en blanco y negro, se cuenta la historia del local que fue punto de encuentro de artistas, obreros y noctámbulos por más de medio siglo.

Durante la noche, se ofrecerá una clase magistral a cargo del campeón argentino de la pizza, Walter Lazarte, donde los visitantes podrán ver cómo se prepara la masa y, luego, participar de una degustación gratuita. Una propuesta que mezcla cocina, memoria y humor.

La Logia Masónica: símbolos, secretos y puertas abiertas

A pocas cuadras, en la Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones, el misterio se hace tangible. Por una sola noche, el edificio permitirá recorrer su arquitectura simbólica, descubrir documentos y vestimentas.

La propuesta, titulada “Masonería argentina y sus protagonistas”, invita a desarmar mitos y explorar la influencia masónica en la historia cordobesa.

Cementerio San Jerónimo: el museo que no duerme

Cada año, el Cementerio San Jerónimo se transforma en un museo a cielo abierto. Mausoleos iluminados, esculturas que cobran vida y guías que parecen salidos de otra época relatan historias que mezclan tragedia, amor y misterio. Una experiencia que combina arte y memoria en su estado más puro: la vida contada desde la muerte.

Arte, arquitectura y viaje en el tiempo

El Jockey Club Córdoba se suma con una propuesta monumental. Bajo la curaduría de Marcelo Nusenovich, el edificio se convertirá en un museo con obras patrimoniales, música en vivo y una experiencia inmersiva que permite recorrer virtualmente la historia del club.

Museo Histórico de la Facultad de Derecho

En los edificios que conforman la Facultad de Derecho, las actividades invitan a viajar al pasado y encontrarse con los fantasmas que habitan estos recintos. Bajo el lema “Vivimos en la Manzana Jesuítica, escondidos y silenciosos, pero en esta mágica Noche de los Museos queremos contarles las historias secretas de esta casa”, se realizará un recorrido teatralizado que revive los ecos del patrimonio jesuítico.

La experiencia propone distintas estaciones —como la Antigua Capilla de los Españoles, La forja de un destino y la Antigua Biblioteca Jesuítica— donde actores y relatos guiarán al público entre sombras, memoria y misterio.

Entre ciencia y cuerpo: los museos que laten

El Museo de Anatomía “Pedro Ara” vuelve a estremecer con “Armando el cuerpo humano”, una muestra interactiva para los más pequeños donde los visitantes pueden reconstruir órganos y descubrir cómo funciona la maquinaria vital.

Museo Histórico Provincial Marqués de Sobremonte

En una casona del siglo XVIII, el Museo del Marqués de Sobremonte combina herencia romana y andaluza en una arquitectura barroca que resiste al tiempo. En sus salas de Platería, Armas y Música aún flota el eco de tertulias y conspiraciones, y en la exclusiva Sala para Uso de los Hombres todavía se siente el olor a vino y pólvora de los juegos y acuerdos que se sellaban a puerta cerrada.

Este año, la Noche de los Museos invita a “A la fiesta del Marqués”, una experiencia donde los personajes del pasado regresan para mezclarse con el público. Virreyes, damas y viajeros dialogan en una escena viva, mientras las obras de arte colonial iluminan un encuentro donde historia y fantasía se confunden bajo los candelabros.

Observatorio Astronómico de Córdoba (OAC)

Entre árboles centenarios y ecos eléctricos, el Observatorio Astronómico abre su parque de tres hectáreas para una noche que une ciencia y misterio. Fundado en 1870 y Monumento Histórico Nacional, su museo resguarda telescopios, cartas celestes y documentos que cuentan el nacimiento de la astronomía argentina.

Durante la velada, los visitantes podrán participar en la Plantada de Telescopios, recorrer el Paseo de las Luciérnagas o asistir a El lado oscuro de la luz, una charla sobre la contaminación lumínica. Coral, ciencia y sombras se combinan en una vigilia cósmica que invita a mirar el cielo como si fuera la primera vez.