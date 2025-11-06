Megaoperativo en hotel de alojamiento de Córdoba: la pareja demandará al albergue transitorio y a la Policía

La pareja que días atrás quedó envuelta en un megaoperativo policial en un albergue transitorio de la ciudad de Córdoba demandará al hotel de alojamiento y a la Policía.

“Acciones civiles y penales”

El abogado Cristian Ambrosio confirmó que los jóvenes, de 30 y 28 años, quieren que se le pida “disculpas” y que después iniciará “acciones penales y civiles contra el personal policial actuante y el hotel de alojamiento”.

“Ellos entran al hotel alojamiento a las 4 de la mañana, abonan, la intención era quedarse hasta las 12. Ellos me relatan que después se enteran que había ocurrido un robo a las 6.30 de la mañana, que ellos no podrían haber participado porque no han salido nunca del hotel”, contó el letrado.

“Tomaron una botella de champán en el transcurso, se durmieron y a las 9 de la mañana piden un café. Mi asistido ve que hay luces policiales. Luego dice que le golpean la puerta, les piden un momento para que se puedan cambiar, se puedan lavar la cara”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

“Cuando ingresan, los precintan, los golpean, los amenazan, a la señora la introducen adentro de un baño entre tres femeninas, le amenazaron diciéndole que si no confesaban, no iban a ver más a sus hijos, y luego son trasladados a la unidad judicial 19”, prosiguió en el relato.

“Confusión”

“Ahí le toman las huellas dactilares y le dijo que todo había sido una confusión y que se podían ir. Cuando salen se dan con que el auto estaba destruido, le habían roto la fusilera, los cinturones de seguridad, un espejo, el parabrisas”, narró Ambrosio.

“A mí asistido lo golpearon, lo precintaron, lo amenazaron. A mi asistida la precintaron y la amenazaron”, detalló.

Además señaló que los sacaron “por la parte de atrás” del establecimiento. “Calculo que ya sabían que era un operativo fallido. Por eso es que lo sacan, de hecho no quisieron que los vea la prensa ni nadie”, subrayó.

El letrado aclaró que “en ningún momento dijeron de armas, de plata, como se comentó en la prensa, que tenían oro, nada”.

“No me han manifestado sospecha de cámaras, sí de que lo estaban escuchando. No sé quién habrá llamado a la policía, pues no tenemos ese dato”, aseguró.

Por último Ambrosio expresó que le “manifestaron que dentro de el hotel sufrieron la sustracción de 300 mil pesos, unas cadenas, y una pastilla que está tomando mi asistido para un dolor de muela”.