Carlos Paz y un nuevo ránking de taquilla: ¿Quiénes lideran en una temporada polémica y con denuncias cruzadas?

La temporada en la villa serrana entra en su etapa de definiciones y los números de AADET de la última semana de enero reflejan una tendencia que parece consolidarse cada vez más.

Corto-Circuito, la comedia de Pedro Alfonso, Yayo Guridi, Viviana Saccone y Julieta Poggio, entre otros, que este verano desembarcó en el Teatro del Lago, ratifica su liderazgo absoluto tanto en el volumen de recaudación como en la cantidad de espectadores, traccionado por un precio promedio de entrada que lo ubica en la cima de la pirámide de facturación.

Sin embargo, el fenómeno de cada temporada de Miguel Martín con su “Gordillo - Choriando al futuro” parece no perderle pisada. Si bien el tucumano se ubica en el segundo escalón del podio en taquilla general, nadie le quita el primer puesto en porcentaje de ocupación en un teatro muy importante como el Luxor, y deja en claro que su vínculo con el público cordobés no pierde solidez a pesar de las temporadas.

El podio lo completan las risas de “Suspendan la boda”, la comedia que la familia de Nazarena Vélez propuso para el Candilejas, esta vez con la incorporación de Roly Serrano y de Nacho Castañares.

El conflicto Pardo – Aadet, impactó en el verano

La gran polémica del verano fue la desaparición de los espectáculos de Pardo Producciones de las planillas oficiales. Obras que suelen pelear la punta, como “Ni media palabra”, de Nicolás Cabré, Mariano Martínez, y “El Bicho Gómez”, o “Épico Legendario”, de los magos Willy y Matus, quedaron excluidas por una decisión drástica de la asociación.

Esta pelea de fondo entre el dueño de complejos como el Luxor y el Holiday con la asociación de empresarios teatrales genera una distorsión inevitable El motivo detrás de esta medida no estuvo exento de polémica. Por un lado, AADET detectó inconsistencias en los números de recaudación que mandó la productora. Pero el problema mayor es gremial: el conflicto escaló porque varios actores de sus elencos denunciaron formalmente que todavía no cobraron sus haberes.

Ante estas irregularidades y la falta de pago de sueldos, la entidad decidió no publicar las cifras de Pardo en este nuevo reporte para no avalar la situación; lo que generó una dura respuesta del empresario quien los acusó de afectar a toda la plaza serrana en su conjunto.

“El artista tiene que aggiornarse a las nuevas formas de consumo”

El resto del ránking

Los números oficiales muestran que Que Cacho de show, del humorista Cacho Buenaventura, y el fenómeno de Cirko Marisko logran mantenerse entre los cinco más vistos. El caso del circo es para destacar: les está yendo muy bien en sus funciones en el Teatro del Sol, quedando segundo en ocupación de sala apenas detrás de Gordillo.

En cuanto a las propuestas más serias como “El cuarto de Verónica” también se metió entre las cinco más vistas.