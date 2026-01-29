Alerta por dengue en Córdoba: detectan larvas del mosquito en casi el 12% de las viviendas

El primer monitoreo aédico del año realizado en la ciudad de Córdoba arrojó un índice de vivienda del 11,5%, lo que indica la presencia de larvas del mosquito Aedes aegypti en cerca de 12 de cada 100 hogares visitados, un valor considerado de riesgo alto de transmisión viral según parámetros internacionales.

El operativo fue llevado adelante por la División de Manejo Integrado de Vectores del Departamento de Zoonosis de la Provincia, en conjunto con personal municipal, entre el 12 y el 16 de enero. La evaluación abarcó 600 viviendas distribuidas en 30 barrios, organizados en cinco zonas geográficas de la capital provincial.

Recipientes móviles, los principales focos detectados

El análisis de las muestras recolectadas mostró que la totalidad de los criaderos encontrados correspondieron a recipientes móviles, considerados de fácil eliminación o tratamiento. Entre los objetos más frecuentes se identificaron baldes (29,7%), floreros con plantas acuáticas (27,5%), bebederos de mascotas (8,8%), cubiertas (7,7%), desagües (6,6%) y porta macetas (3,3%).

Además del relevamiento realizado en la capital, se prevé la ejecución de nuevos operativos en otras localidades de la provincia, con el objetivo de determinar el nivel de riesgo en cada zona y reforzar las acciones preventivas orientadas a la eliminación de posibles criaderos del mosquito vector del dengue, chikungunya y Zika.

Medidas de prevención

Las autoridades sanitarias insisten en reforzar las acciones domésticas para reducir la presencia del mosquito. La principal recomendación es controlar de manera periódica los espacios del hogar donde pueda acumularse agua, ya que allí se desarrollan las larvas.

Todos los recipientes innecesarios deben ser eliminados, mientras que aquellos de uso frecuente tienen que lavarse y colocarse boca abajo. Por otro lado, se recomienda controlar desagües y recipientes destinados a animales, que deben limpiarse de forma constante.

Finalmente, en los hogares, prestar atención a los floreros o contenedores con agua puede ayudar a preveer la aparición de los mosquitos.