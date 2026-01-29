El Hospital Italiano inaugura su nuevo Laboratorio Central con tecnología de última generación

El Hospital Italiano da un paso estratégico en su proceso de modernización con la inauguración de Italab, su nuevo Laboratorio Central, un espacio que redefine los estándares de infraestructura, tecnología y calidad de atención sanitaria.

La bioquímica Daniela Jara, responsable del nuevo espacio, lo definió con claridad: “El laboratorio como servicio es una parte fundamental dentro del diagnóstico, el tratamiento y del seguimiento del paciente”. Y no se trata solo de una mejora edilicia, sino de una transformación integral del servicio.

“Es un avance que venimos esperando hace tiempo y que lleva a mejoras por todos lados, no solamente en cuanto a espacio, sino también a equipamiento, tecnología y calidad de atención”, explica Jara, quien este año cumple diez años dentro de la institución. Estará ubicado en la sede de Oncativo 1455, y representa una inversión estructural clave para fortalecer uno de los servicios más críticos del sistema de salud: el diagnóstico clínico.

El nuevo Italab resuelve una de las principales limitaciones del antiguo laboratorio: el espacio. “Teníamos un lugar más reducido, con una sala de espera chica", reconoció. Hoy, ese problema queda atrás con un diseño pensado para el confort del paciente: “Contamos con una sala de espera mucho más grande, más iluminada, con una secretaría más confortable”, adelantó Jara.

La transformación también es tecnológica

El laboratorio incorporó aparatología más moderna y avanzada, lo que permite mejorar la eficiencia operativa y la calidad diagnóstica. El impacto es directo sobre la atención: “Lo que nos permite esto es reducir los tiempos de diagnóstico y brindar un mejor servicio al paciente”. Un factor clave en un contexto donde la rapidez y la precisión son determinantes para los tratamientos.

Italab está diseñado para atender a toda la población: “Desde el neonato hasta el adulto mayor; para todos ellos está preparado”, destacó la bioquímica, subrayando el carácter integral del servicio, que está disponible para cualquier persona que se atienda en el hospital, sin segmentaciones por cobertura.

Pero la lógica del nuevo laboratorio va más allá del presente. “Es parte del proyecto empezar a incorporar nuevas prácticas e ir creciendo en prestaciones”, anticipa Jara, marcando una hoja de ruta de expansión continua.

Desde la mirada institucional, el objetivo es claro: fortalecer un servicio estratégico. “Aumentar la capacidad y mejorar la tecnología tiene como principal fundamento darle una mejor atención al paciente, seguir una cuestión de calidad de mejora continua, siempre acentuando la seguridad del paciente”, afirmó.

La inauguración de Italab consolida una visión: la de un Hospital Italiano que invierte en calidad, tecnología y futuro. Donde el laboratorio deja de ser un espacio técnico invisible y pasa a ser lo que siempre fue en la práctica médica: el corazón silencioso del diagnóstico.