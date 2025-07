Salud: "La centralidad está en la persona", el principio que guía al Hospital Italiano en plena expansión

Con 122 años de historia, el Hospital Italiano de Córdoba es el segundo más antiguo de la ciudad y un pilar del sistema sanitario provincial. Fundado por una sociedad de beneficencia impulsada por inmigrantes, se sostiene hoy como una asociación civil sin fines de lucro, que se autofinancia y no tiene accionistas. "El hospital no tiene dueño. No reparte ganancias. Se mantiene con los principios fundacionales", subraya el Dr. Gustavo Irico, gerente del Departamento de Investigación y Docencia.

El Hospital lidera una Red Integrada de Salud que articula servicios en localidades como Carlos Paz, Jesús María, Villa Allende y Villa María. Este modelo, con gobernanza unificada y una historia clínica compartida, permite coordinar la atención, optimizar recursos y brindar cobertura a más de 20.000 afiliados a sus planes de salud, que combinan cobertura propia, mutual y el sistema Ariston.

Atención integral en los tres niveles del sistema

En el tercer nivel, destaca por su capacidad en alta complejidad: realiza trasplantes cardíacos, pulmonares, renales, de médula ósea y de córnea; neurocirugía; cirugía cardiovascular y torácica; hemodinamia y electrofisiología. Su Unidad de Stroke, la primera del interior del país acreditada internacionalmente, es reconocida como referente en la región.

En un contexto marcado por la emergencia sanitaria y los altos costos en insumos y tecnología, el hospital apuesta a la incorporación de equipamiento de última generación. Recientemente sumó un nuevo resonador magnético, un angiógrafo avanzado y está por inaugurar un nuevo laboratorio central, además de un centro de diálisis en el centro de Córdoba que duplicará la capacidad actual.

También trabaja con impresión 3D para la planificación de tratamientos, y ha creado un Comité Interdisciplinario de Nuevas Tecnologías e Inteligencia Artificial, en convenio con la UNC y la Universidad Nacional de Cam. La IA se aplica al procesamiento de imágenes y el seguimiento de patologías. Sin embargo, Irico remarca: "No nos negamos a la innovación, pero la centralidad está en la persona. Eso no es negociable".

Calidad certificada y eje humano en la atención

El Hospital Italiano ha sido acreditado tres veces por el ITAES y también por CENAS, además de recibir el reconocimiento del Ministerio de Salud como "hospital comprometido con la calidad". Estas certificaciones reflejan un compromiso sostenido con la mejora continua.

Formación médica ante un contexto crítico

Uno de los desafíos centrales del sistema, según Irico, es la escasez de recurso humano calificado, especialmente en el interior provincial y en especialidades como pediatría, clínica médica y terapia intensiva. Frente a este escenario, el Hospital apuesta fuerte a la formación: cuenta con 120 residentes asociados a la Facultad de Ciencias Médicas de la UNC, con títulos avalados por CONIA, y ha incorporado una sala de simulación clínica como herramienta para la capacitación continua.

"El sector privado de la salud en Córdoba representa una movilidad laboral más importante que la industria automotriz", con alta participación de mujeres. "Pero hay áreas donde simplemente no hay profesionales", advierte el profesional.

"El país lleva más de 20 años en emergencia sanitaria", señala Irico. Frente a un sistema presionado por los costos, la inflación y la creciente demanda, el Hospital Italiano proyecta seguir ampliando su red, fortaleciendo sus planes de salud y consolidando su modelo de atención centrado en la calidad, la innovación y el cuidado humano.

