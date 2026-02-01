Tras el discurso de Llaryora, el triángulo opositor mostró unidad y endureció su ofensiva rumbo a 2027

La apertura del nuevo período de sesiones ordinarias de la Legislatura, realizada en Laboulaye, dejó mucho más que el mensaje anual del gobernador Martín Llaryora. El acto marcó un nuevo punto de inflexión en la creciente tensión entre el Gobierno provincial y la oposición, luego de que el mandatario descargara duras críticas contra el juecismo, el poder libertario y la UCR, a quienes acusó de poner palos en la rueda y de “obstruir” la gestión, con consecuencias directas -según dijo- para la gente.

El contraataque opositor no tardó en llegar. En un gesto político cargado de simbolismo, el senador nacional Luis Juez (FC), el diputado Gabriel Bornoroni (LLA) y el exdiputado Rodrigo de Loredo (UCR) compartieron fila -como lo dispuso el protocolo- y escucharon juntos las más de dos horas del discurso del gobernador. La imagen reforzó la idea de una oposición que, aun con estrategias y matices distintos, empieza a exhibir señales de coordinación frente al peronismo cordobés. O, por lo menos, los une la crítica a la gestión del PJ.

Horas antes, los tres referentes habían compartido una reunión y una foto con el intendente local, Luis Chiapello (UCR–Juntos por el Cambio), en la sede de la Municipalidad. El anfitrión logró darle un marco muy simbólico a la foto que significó un mensaje explícito a favor de la unidad opositora. Las imágenes y los diálogos alimentaron lecturas sobre un eventual proceso de convergencia, aunque sin definiciones electorales ni armado de listas: ese debate, coinciden en el arco opositor, quedará para más adelante.

Apertura de sesiones en Laboulaye: Llaryora comprometió más obras y cuestionó duramente a la oposición

Control sobre el Gobierno

Tras el acto, el senador Juez buscó equilibrar el tono, pero ratificó con firmeza el rol que -según remarcó- le asignó la ciudadanía a la oposición. “Vinimos respetuosamente, como lo hemos hecho siempre, a la apertura de sesiones del primero de febrero. Sabíamos que íbamos a encontrarnos con un gobernador; lo que no sabíamos era que íbamos a tocar un tema que claramente lo incomoda”, señaló, en referencia a los cuestionamientos por el manejo del gasto público en medio de la disputa por el bloqueo a la compra millonaria de drones para la policía.

Sin personalizar el conflicto, el senador puso el acento en el plano institucional. “Las cosas se resuelven con decencia, con honestidad, con transparencia y cumpliendo la ley. No hay otra forma”, sostuvo, al defender la actuación de los vocales del Tribunal de Cuentas vinculados a su espacio.

En ese marco, rechazó las acusaciones de obstruccionismo y dejó una definición política clara: “Nosotros fuimos elegidos para controlar el gasto público y lo vamos a hacer conforme a la normativa vigente, le guste o no le guste al gobernador”.

El líder del Frente Cívico evitó hablar de acuerdos electorales, pero marcó un límite nítido frente al oficialismo: “No vamos a convalidar irregularidades en la provincia de Córdoba. Esa es la responsabilidad que nos dio la gente”, afirmó, y explicó que las observaciones realizadas desde el Tribunal de Cuentas responden a presuntos sobreprecios en obras públicas, una facultad que -subrayó- está expresamente contemplada por la ley.

Desgaste y advertencia hacia 2027

Por su parte, De Loredo profundizó la lectura política del discurso y apuntó directamente al tono elegido por Llaryora. El referente radical cuestionó los ataques del gobernador contra Juez y los vocales del Tribunal de Cuentas “por cumplir con la función de controlar”, y consideró que el mandatario evidenció nerviosismo.

“Lo noté gritón, especialmente en los pasajes que dedicó a la oposición. Eso muestra un nivel de incomodidad”, analizó De Loredo, y vinculó esa reacción con la foto de unidad opositora que dejó la jornada en Laboulaye. “Advierten lo que está pasando. Tienen pánico a que la oposición se una”, lanzó, con la mirada puesta en el escenario electoral de 2027.

El exdiputado fue más allá y habló de “una gestión con mucho desgaste”, al tiempo que ironizó sobre el estilo discursivo del gobernador, a quien apodó “Don Charlatín”, en alusión a una crítica reciente del presidente Javier Milei a sectores del establishment.

También cuestionó la efectividad de algunos anuncios del Gobierno provincial y denunció un uso político de programas de asistencia y crédito. “Se anuncian ayudas que después terminan concentradas en militantes del peronismo. Lo vimos incluso en la última elección”, disparó.

En contraste, De Loredo salió en defensa del Gobierno nacional frente a las chicanas del gobernador y marcó diferencias estratégicas: “Hay un gobierno nacional que está tomando un camino muy distinto”, sostuvo.

"Una copia a medias”

El diputado Bornoroni, principal referente de La Libertad Avanza en Córdoba, sumó una crítica directa al contenido del discurso del gobernador y buscó capitalizar el contraste con la gestión nacional.

“El gobernador ahora quiere hacer una copia barata de muchas de las políticas que Javier Milei está implementando en la Nación. Pero hace todo a medias”, lanzó Bornoroni, al cuestionar la coherencia del modelo provincial.

En esa línea, reforzó el posicionamiento electoral del espacio libertario y dejó un mensaje explícito de cara al futuro: “Los cordobeses ya saben que antes de una copia siempre es mejor apostar al original, que es el presidente Milei y es La Libertad Avanza Córdoba”, afirmó a Perfil Córdoba.

Así, la apertura de sesiones en Laboulaye no solo expuso el endurecimiento del discurso del gobernador frente a la oposición, sino que también dejó una postal elocuente del momento político. Juez, De Loredo y Bornoroni coincidieron en el lugar, compartieron escena y desplegaron críticas desde registros distintos, pero con un objetivo común: marcarle límites al peronismo provincial y empezar a disputar, desde ahora, el sentido político del camino hacia 2027.