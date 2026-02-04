Las siete caras nuevas del femenino de Belgrano

Después de un 2025 histórico, el plantel femenino de Belgrano inició hace una semana oficialmente su pretemporada en el predio Armando Pérez. Una nueva ilusión se pone en marcha en la plantilla que lidera Mariana 'Pomu' Sánchez, dentro de un proyecto deportivo que continúa consolidándose y es muy elogiado en el fútbol argentino.

Las 'Piratas' regresaron a los entrenamientos con el objetivo de seguir fortaleciendo el trabajo que las llevó a consagrarse campeonas en 2025. En ese contexto, la base del equipo que dio las dos vueltas olímpicas se mantiene. Pero no se queda en los laureles y comenzaron las incorporaciones.

Reforzadas

Hasta el momento la institución de barrio Alberdi ya presentó la incorporación de siete refuerzos de jerarquía, con el fin de potenciar aún más las aspiraciones colectivas y contar con mayores herramientas competitivas para el exigente calendario que se avecina.

Catalina Roggerone, Luana Muñoz, Luciana Gómez, Sofía Sarubba y Katherine Loferski son las cinco caras nuevas, que firmaron sus contratos hasta diciembre de 2026.

Las presentamos:

Catalina Roggerone (22): Mediocampista con pasado en la Selección Argentina, llega procedente de Bakersfield (Estados Unidos).

Luana Muñoz (27): Defensora central que arriba desde el Apollon de Chipre. Cuenta con una amplia trayectoria en la Selección Argentina y pasos por River, UAI Urquiza, Racing y el Celtic de Escocia.

Luciana Gómez (25): Mediocampista uruguaya que llega de jugar en el Botafogo de Brasil y es parte de la selección de su país.

Sofía Sarubba (22): Defensora surgida en las inferiores de River, donde debutó en Primera División bajo la conducción de Daniela Díaz. Su último equipo fue Platense.

Katherine Loferski (28): Delantera estadounidense que viene de competir en el Celtic y el Apollon de Chipre.

Dos retornos

Camila Casarino y Florencia Ceballos regresan a Alberdi tras su paso por San Luis FC. Casarino, de 25 años, es lateral derecha. Participó de los ascensos a la B y a la Primera División con Belgrano. Hoy vuelve a vestir la celeste luego de jugar en San Luis FC. Mientras que Ceballos, también de 25 años, es delantera y goleadora. Tuvo grandes partidos con las 'Piratas' en el ascenso, pero una lesión la hizo perder varios partidos importantes. La oriunda de Villa Dolores regresa tras su paso por el equipo puntano.

Desde el club informan que "se continúa trabajando para sumar nuevos nombres que sigan aportando valor al plantel".

Además, hay una apuesta por la cantera. En concordancia con el proyecto deportivo de la institución, este año se sumarán juveniles que tendrán su lugar y buscarán sumar minutos en Primera, integrándose de manera gradual.

Con la mirada puesta en dos objetivos importantes: la Copa Libertadores, que se disputará en octubre, y una nueva edición del torneo local, las dirigidas por la 'Pomu' se preparan y refuerzan para volver a dar de qué hablar.