Día Mundial contra el Cáncer: el Hospital Privado de Córdoba refuerza la detección precoz y un modelo de atención integral

En Córdoba, el cáncer continúa siendo uno de los principales desafíos del sistema de salud y la detección temprana aparece como uno de los factores más determinantes para mejorar los resultados clínicos. Desde el Hospital Privado Universitario de Córdoba destacan que los controles preventivos y los estudios periódicos permiten identificar muchas patologías oncológicas en estadios iniciales, cuando las alternativas terapéuticas suelen ser más efectivas y menos invasivas.

Entre las prácticas de control más frecuentes se encuentran los estudios para cáncer de mama, cuello uterino, colon, próstata y piel, además de la recomendación de sostener hábitos de vida saludables, como la actividad física regular, una alimentación equilibrada y la reducción de factores de riesgo.

La estrategia, explican desde la institución, no se limita a la realización de estudios aislados, sino a promover una cultura de prevención que incorpore la consulta médica periódica como parte de la rutina de cuidado personal.

Una atención centrada en la persona

Más allá de los avances médicos, el Hospital Privado propone un abordaje que coloca al paciente en el centro del proceso. El modelo de atención oncológica se basa en el trabajo articulado de equipos integrados por oncólogos, hematólogos, cirujanos, especialistas en diagnóstico por imágenes, enfermería, nutrición, psicología y cuidados paliativos.

Este esquema busca acompañar a cada persona desde el momento del diagnóstico y a lo largo de todo el tratamiento, contemplando tanto la evolución clínica como el impacto emocional y familiar que implica atravesar una enfermedad oncológica.

En ese marco, el Centro de Oncología y Terapias Avanzadas, ubicado en la sede Núñez del hospital, concentra la atención especializada y el acceso a tecnología de última generación para el diagnóstico y las terapias, en un entorno pensado para mejorar la experiencia del paciente y su entorno cercano.

La propuesta se alinea con una mirada que reconoce que no existen recorridos iguales frente al cáncer y que cada historia requiere tiempos, acompañamientos y decisiones adaptadas a cada realidad. En una fecha dedicada a la concientización global, el hospital refuerza así su compromiso con una atención basada en la evidencia científica, el trabajo en equipo y una relación más cercana entre los profesionales de la salud, los pacientes y sus familias.