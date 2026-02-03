Un estudio de la UBA reveló que el superávit fiscal financiero arrojó un déficit del 1% del PBI

El resultado fiscal y la evolución de la deuda pública argentina quedaron reflejados en un nuevo análisis del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, que examinó el desempeño de las cuentas públicas durante 2025 y los primeros movimientos financieros de 2026, detallando cómo el saldo fiscal financiero y la dinámica de las reservas incidieron en la estabilidad del endeudamiento.

El análisis corresponde al Informe de Coyuntura Macroeconómica Nº 10, elaborado por Joaquín Waldman, investigador del IIEP-UBA, donde se presenta una estimación del resultado fiscal financiero y su impacto sobre la deuda.

Según el trabajo, una medición precisa del superávit fiscal financiero arrojó un déficit del 1% del PBI, aunque se trata del mejor saldo financiero de los últimos 15 años, dato que permite explicar por qué la deuda pública se mantuvo estable a lo largo de 2025.

El informe señaló que el panorama macrofinanciero de 2026 comenzó con indicadores favorables, en un contexto de cumplimiento de compromisos financieros y cambios en la política de reservas.

Pagos de deuda y evolución de las reservas

En ese marco, a comienzos de enero el Tesoro Nacional realizó un pago de u$s 4.200 millones en capital e intereses de los bonos surgidos de la reestructuración de 2020, “monto que representa aproximadamente la mitad de los vencimientos anuales en moneda extranjera y cerca de un cuarto del total de pagos en dólares previstos para el año”, se señaló en el informe.

En simultáneo, el Banco Central inició el proceso de compra de reservas anunciado a fines de 2025, sin que ese movimiento se reflejara en la cotización del dólar oficial.

El estudio detalló que, en lo que va de enero, el BCRA adquirió más de u$s 1.000 millones, apoyado en la estacionalidad por la mayor demanda de pesos, la liquidación de la campaña de trigo y la emisión de Obligaciones Negociables (Ons).

El objetivo de compras de reservas para todo 2026 es de u$s 10.000 millones, por lo que el informe consideró a enero como un inicio acorde a esa meta.

A este proceso se sumaron un REPO con bancos internacionales por u$s 3.000 millones y la revaluación del oro, aunque una parte significativa del incremento de reservas se utilizó para afrontar el pago de los bonos mencionados.

Resultado fiscal, deuda y mercado financiero

De acuerdo con el informe, las reservas internacionales netas aumentaron casi u$s 500 millones desde el 31 de diciembre, lo que marcó un cambio de tendencia luego de caídas registradas durante el año anterior, aunque permanecen por debajo de la meta acordada para marzo.

El trabajo señaló que la acumulación de reservas es uno de los aspectos monitoreados dentro del programa macroeconómico, dado que “Argentina presenta un nivel de reservas bajo en comparación con otras economías de ingresos medios”.

En ese contexto, el informe indicó que las compras de reservas realizadas en las últimas semanas tuvieron un efecto en los bonos soberanos, y que el riesgo país descendió por debajo de los 500 puntos, el valor más bajo de la era Milei.

El análisis también mencionó que Ecuador realizó una colocación de u$s 4.000 millones en los mercados internacionales, mientras que Argentina efectuó en diciembre una emisión con vencimiento en 2029 a una tasa del 9,26%, por un monto de u$s 1.000 millones, con la expectativa de ampliar ese financiamiento durante 2026.

Finalmente, el informe señaló que, pese a estos movimientos, la deuda pública se mantuvo estable en 2025, con una reducción del 2,6% medida en dólares y un aumento del 5% en pesos constantes, en un año en el que el Sector Público Nacional no Financiero registró un superávit primario del 1,4% del PBI, mientras que el resultado fiscal financiero fue positivo en $1,5 billones (0,2% del PBI), sin incluir los intereses de las LECAPs, que se registran “bajo la línea”, según detalla el informe.

