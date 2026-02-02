El Banco Central continúa con su racha compradora y acumula casi USD 1.200 millones en el año

El Banco Central de la república Argentina (BCRA) continúa con su ritmo de compras en el Mercado Libre de Cambios (MLC). En esta oportunidad, siendo el primer día hábil de febrero, la autoridad monetaria compró US$39 millones. Las reservas internacionales brutas crecieron y llegaron a los US$ 45.109 millones, con un incremento diario de US$ 607 millones.

El organismo que conduce Santiago Bausili efectuó compras de reservas en las últimas 21 ruedas, totalizando US$ 1.196 millones desde que comenzó el año.

Nuevo esquema de bandas cambiarias y compra de reservas

A partir de este año, las bandas cambiarias se ajustan conforme al dato de inflación más reciente reportado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). En este contexto, el Banco Central implementó un mecanismo de adquisición de divisas para fortalecer sus reservas en moneda extranjera.

Según proyecciones oficiales, las compras de divisas por parte del BCRA podrían ubicarse entre US$ 10.000 millones y US$ 17.000 millones a lo largo de 2026, en función del nivel de remonetización que experimente la economía.

Un punto importante a tener en cuenta es que el BCRA también mantiene bajo observación el volumen de dólares adquiridos en el mercado. Las compras diarias no deben superar el 5% del monto total operado en el mercado cambiario, con la finalidad de evitar alteraciones en la dinámica habitual.

El BCRA admite que se podría frenar el proceso de desinflación en los próximos meses

La autoridad monetaria reconoció que el proceso de desinflación enfrenta riesgos en el corto plazo. Así lo señaló en su nuevo Informe de Política Monetaria (IPOM).

Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de la autoridad monetaria, las consultoras privadas estiman una inflación de 2,0% para enero, previendo "que continuará un sendero descendente que se extiende hasta junio cuando la inflación mensual alcanza 1,5%".

No obstante, el Central admitió en el IPOM que en el primer trimestre de este año el proceso de desinflación "enfrenta riesgos". Según explicó, estos están vinculados a factores estacionales y a la implementación del nuevo esquema de subsidios, que implica un aumento en las tarifas energéticas.

"Entre los factores de riesgo se puede mencionar: primero, la estacionalidad del agrupado Carnes y derivados en el período noviembre-marzo que puede afectar la categoría Núcleo del IPC; un segundo riesgo transitorio lo constituye la corrección prevista en las tarifas residenciales de electricidad y gas por la readecuación del esquema de subsidios, con impacto en la categoría Regulados; y por último, en marzo suelen incidir significativamente los aumentos en el agrupado Educación (Regulados) y en Prendas de vestir (Estacionales), en este último caso asociado al cambio de temporada para la ropa", argumentó el BCRA.

Pese a estas advertencias, la entidad que conduce Santiago Bausili consideró que, una vez superadas las "presiones transitorias e internalizados los cambios metodológicos de la actualización del IPC, se prevé que la inflación profundice su tendencia a la baja". Según el organismo, esto se apoyará en la continuidad del sesgo contractivo de la política monetaria, una mayor estabilidad cambiaria y la expectativa de que las negociaciones salariales reflejen una menor "inercia inflacionaria".

FN / EM