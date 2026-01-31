QUINIELA de hoy 31 de enero de 2026 EN VIVO: resultados de la Nacional y PROVINCIA

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela Previa Ciudad del 31 de enero de 2026.
A la cabeza: 2373. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
2373
6408
0687
5911
0254
7579
3526
8712
7976
1885
3084
2053
7579
9645
9386
6883
6705
1510
0192
0439
Resultados Quiniela Previa Provincia del 31 de enero de 2026.
A la cabeza: 4489. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
4489
0207
4691
0458
9330
7766
1842
6553
0064
9181
3456
3313
0474
6304
2414
6969
7547
5583
4167
4525
Resultados Quiniela Primera Ciudad del 31/01/2026.
A la cabeza: 0390. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
0390
3653
9951
9856
9716
9122
8299
9078
3742
7282
5371
6298
1145
1183
0951
7324
0269
6414
2544
1910
Resultados Quiniela LA PRIMERA PROVINCIA del 31 de enero de 2026
A la cabeza: 3053. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 3053
- 2821
- 0043
- 0983
- 7374
- 0213
- 0642
- 4127
- 7685
- 4804
- 7528
- 2594
- 6697
- 7320
- 1998
- 9516
- 9149
- 2131
- 6358
- 4939
Resultados Quiniela MATUTINA CIUDAD del 31 de enero de 2026
A la cabeza: 0652. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
0652
6059
8234
4182
2516
9916
0377
0321
5880
6592
4330
9627
4724
3479
9857
6417
6972
8994
2275
1698
Resultados Quiniela MATUTINA PROVINCIA del 31 de enero de 2026
A la cabeza: 9812. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 9812
- 8517
- 5432
- 0700
- 0596
- 1236
- 2856
- 3023
- 7017
- 8391
- 2688
- 8274
- 0864
- 0322
- 3697
- 8000
- 9279
- 8734
- 8330
- 8404
Resultados Quiniela VESPERTINA CIUDAD del 31 de enero de 2026
A la cabeza: 3908. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
3908
0767
9899
8665
4365
5739
4444
0084
1631
6049
9987
5727
4173
0198
1741
5147
9949
5240
9615
3718
Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 31 de enero de 2026.
A la cabeza: 4396. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
4396
7027
7637
0875
8106
8255
4372
7130
9746
6859
0159
0498
9715
9100
8714
5503
0009
6322
1015
0919
Resultados Quiniela NOCTURNA CIUDAD del 31 de enero de 2026
A la cabeza: 6810. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
6810
0886
8094
2713
8564
0917
6060
0850
9213
7989
7419
7862
3429
8419
8613
6563
0589
6254
0106
1782
Resultados de la Quiniela del 31 de enero de 2026 por provincia
Córdoba: 5850 (nocturna)
Santa Fe: 7413 (nocturna)
Entre Ríos: 6552 (nocturna)
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego consiste en apostar a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir el turno (Previa, Primera, Matutina, Vespertina o Nocturna) y la lotería por la cual desea jugar. El premio máximo se otorga al acertar las cuatro cifras a la cabeza.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se realizan de lunes a sábados en cinco horarios:
La Previa: 10:15 hs.
La Primera: 12:00 hs.
Matutina: 15:00 hs.
-
Vespertina: 18:00 hs.
-
Nocturna: 21:00 hs.