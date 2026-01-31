QUINIELA de hoy 31 de enero de 2026 EN VIVO: resultados de la Nacional y PROVINCIA

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela Previa Ciudad del 31 de enero de 2026.

A la cabeza: 2373. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

2373
6408
0687
5911
0254
7579
3526
8712
7976
1885
3084
2053
7579
9645
9386
6883
6705
1510
0192
0439

Resultados Quiniela Previa Provincia del 31 de enero de 2026.

A la cabeza: 4489. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

4489 0207 4691 0458 9330 7766 1842 6553 0064 9181 3456 3313 0474 6304 2414 6969 7547 5583 4167 4525

Resultados Quiniela Primera Ciudad del 31/01/2026.

A la cabeza: 0390. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

0390 3653 9951 9856 9716 9122 8299 9078 3742 7282 5371 6298 1145 1183 0951 7324 0269 6414 2544 1910

Resultados Quiniela LA PRIMERA PROVINCIA del 31 de enero de 2026

A la cabeza: 3053. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

3053 2821 0043 0983 7374 0213 0642 4127 7685 4804 7528 2594 6697 7320 1998 9516 9149 2131 6358 4939

Resultados Quiniela MATUTINA CIUDAD del 31 de enero de 2026

A la cabeza: 0652. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

0652 6059 8234 4182 2516 9916 0377 0321 5880 6592 4330 9627 4724 3479 9857 6417 6972 8994 2275 1698

Resultados Quiniela MATUTINA PROVINCIA del 31 de enero de 2026

A la cabeza: 9812. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

9812

8517

5432

0700

0596

1236

2856

3023

7017

8391

2688

8274

0864

0322

3697

8000

9279

8734

8330

8404

Resultados Quiniela VESPERTINA CIUDAD del 31 de enero de 2026

A la cabeza: 3908. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

3908 0767 9899 8665 4365 5739 4444 0084 1631 6049 9987 5727 4173 0198 1741 5147 9949 5240 9615 3718

Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 31 de enero de 2026.

A la cabeza: 4396. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

4396 7027 7637 0875 8106 8255 4372 7130 9746 6859 0159 0498 9715 9100 8714 5503 0009 6322 1015 0919

Resultados Quiniela NOCTURNA CIUDAD del 31 de enero de 2026

A la cabeza: 6810. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

6810 0886 8094 2713 8564 0917 6060 0850 9213 7989 7419 7862 3429 8419 8613 6563 0589 6254 0106 1782

Resultados de la Quiniela del 31 de enero de 2026 por provincia

Córdoba: 5850 (nocturna)

Santa Fe: 7413 (nocturna)

Entre Ríos: 6552 (nocturna)

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego consiste en apostar a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir el turno (Previa, Primera, Matutina, Vespertina o Nocturna) y la lotería por la cual desea jugar. El premio máximo se otorga al acertar las cuatro cifras a la cabeza.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados en cinco horarios: