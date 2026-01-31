domingo 01 de febrero de 2026
SOCIEDAD
JUEGO BANCADO

QUINIELA de hoy 31 de enero de 2026 EN VIVO: resultados de la Nacional y PROVINCIA

Conoce los números ganadores de la quiniela hoy, 31 de enero de 2026. ¿Cuáles encabezaron cada tanda?

Quiniela
Quiniela | Agencia Shutterstock

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela Previa Ciudad del 31 de enero de 2026.

  • A la cabeza: 2373. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 2373

    Esto no les gusta a los autoritarios
    El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
    Hoy más que nunca Suscribite

  2. 6408

  3. 0687

  4. 5911

  5. 0254

  6. 7579

  7. 3526

  8. 8712

  9. 7976

  10. 1885

  11. 3084

  12. 2053

  13. 7579

  14. 9645

  15. 9386

  16. 6883

  17. 6705

  18. 1510

  19. 0192

  20. 0439

Resultados Quiniela Previa Provincia del 31 de enero de 2026.

  • A la cabeza: 4489. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 4489

  2. 0207

  3. 4691

  4. 0458

  5. 9330

  6. 7766

  7. 1842

  8. 6553

  9. 0064

  10. 9181

  11. 3456

  12. 3313

  13. 0474

  14. 6304

  15. 2414

  16. 6969

  17. 7547

  18. 5583

  19. 4167

  20. 4525

Resultados Quiniela Primera Ciudad del 31/01/2026.

  • A la cabeza: 0390. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 0390

  2. 3653

  3. 9951

  4. 9856

  5. 9716

  6. 9122

  7. 8299

  8. 9078

  9. 3742

  10. 7282

  11. 5371

  12. 6298

  13. 1145

  14. 1183

  15. 0951

  16. 7324

  17. 0269

  18. 6414

  19. 2544

  20. 1910

Resultados Quiniela LA PRIMERA PROVINCIA del 31 de enero de 2026

  • A la cabeza: 3053. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 3053
  2. 2821
  3. 0043
  4. 0983
  5. 7374
  6. 0213
  7. 0642
  8. 4127
  9. 7685
  10. 4804
  11. 7528
  12. 2594
  13. 6697
  14. 7320
  15. 1998
  16. 9516
  17. 9149
  18. 2131
  19. 6358
  20. 4939

Resultados Quiniela MATUTINA CIUDAD del 31 de enero de 2026

  • A la cabeza: 0652. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 0652

  2. 6059

  3. 8234

  4. 4182

  5. 2516

  6. 9916

  7. 0377

  8. 0321

  9. 5880

  10. 6592

  11. 4330

  12. 9627

  13. 4724

  14. 3479

  15. 9857

  16. 6417

  17. 6972

  18. 8994

  19. 2275

  20. 1698

Resultados Quiniela MATUTINA PROVINCIA del 31 de enero de 2026

  • A la cabeza: 9812. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 9812
  2. 8517
  3. 5432
  4. 0700
  5. 0596
  6. 1236
  7. 2856
  8. 3023
  9. 7017
  10. 8391
  11. 2688
  12. 8274
  13. 0864
  14. 0322
  15. 3697
  16. 8000
  17. 9279
  18. 8734
  19. 8330
  20. 8404

Resultados Quiniela VESPERTINA CIUDAD del 31 de enero de 2026

  • A la cabeza: 3908. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 3908

  2. 0767

  3. 9899

  4. 8665

  5. 4365

  6. 5739

  7. 4444

  8. 0084

  9. 1631

  10. 6049

  11. 9987

  12. 5727

  13. 4173

  14. 0198

  15. 1741

  16. 5147

  17. 9949

  18. 5240

  19. 9615

  20. 3718

Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 31 de enero de 2026.

  • A la cabeza: 4396. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 4396

  2. 7027

  3. 7637

  4. 0875

  5. 8106

  6. 8255

  7. 4372

  8. 7130

  9. 9746

  10. 6859

  11. 0159

  12. 0498

  13. 9715

  14. 9100

  15. 8714

  16. 5503

  17. 0009

  18. 6322

  19. 1015

  20. 0919

Resultados Quiniela NOCTURNA CIUDAD del 31 de enero de 2026

  • A la cabeza: 6810. A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 6810

  2. 0886

  3. 8094

  4. 2713

  5. 8564

  6. 0917

  7. 6060

  8. 0850

  9. 9213

  10. 7989

  11. 7419

  12. 7862

  13. 3429

  14. 8419

  15. 8613

  16. 6563

  17. 0589

  18. 6254

  19. 0106

  20. 1782

Resultados de la Quiniela del 31 de enero de 2026 por provincia

  • Córdoba: 5850 (nocturna)

  • Santa Fe: 7413 (nocturna)

  • Entre Ríos: 6552 (nocturna)

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego consiste en apostar a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir el turno (Previa, Primera, Matutina, Vespertina o Nocturna) y la lotería por la cual desea jugar. El premio máximo se otorga al acertar las cuatro cifras a la cabeza.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados en cinco horarios:

  • La Previa: 10:15 hs.

  • La Primera: 12:00 hs.

  • Matutina: 15:00 hs.

  • Vespertina: 18:00 hs.

  • Nocturna: 21:00 hs.

También te puede interesar
En esta Nota