viernes 30 de enero de 2026
SOCIEDAD
Juego Bancado

QUINIELA de hoy 29 de enero de 2026 EN VIVO: resultados de la Nacional y PROVINCIA

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Quiniela
Quiniela | Agencia Shutterstock

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela Previa CIUDAD del 29 de enero de 2026

  • A la cabeza: 7379 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 7379

    Esto no les gusta a los autoritarios
    El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
    Hoy más que nunca Suscribite

  2. 4034

  3. 0966

  4. 1981

  5. 3358

  6. 9543

  7. 6607

  8. 7247

  9. 0541

  10. 7737

  11. 3672

  12. 6428

  13. 5187

  14. 0388

  15. 9743

  16. 8993

  17. 3374

  18. 7469

  19. 9714

  20. 7309

Resultados Quiniela Previa PROVINCIA del 29 de enero de 2026

  • A la cabeza: 0623 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 0623

  2. 4141

  3. 6052

  4. 3420

  5. 5408

  6. 0612

  7. 6445

  8. 0629

  9. 8769

  10. 7192

  11. 8177

  12. 6867

  13. 8836

  14. 5410

  15. 2115

  16. 3778

  17. 3418

  18. 0652

  19. 2162

  20. 0001

Resultados Quiniela Primera CIUDAD del 29 de enero de 2026

  • A la cabeza: 1220 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 1220

  2. 0910

  3. 3402

  4. 6015

  5. 0612

  6. 6372

  7. 1256

  8. 4843

  9. 9152

  10. 7709

  11. 8253

  12. 9135

  13. 5750

  14. 9577

  15. 4134

  16. 6454

  17. 8710

  18. 2108

  19. 1435

  20. 7159

Resultados Quiniela Primera PROVINCIA del 29 de enero de 2026

  • A la cabeza: 1620 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 1620

  2. 1653

  3. 9070

  4. 2062

  5. 6885

  6. 5408

  7. 8769

  8. 7192

  9. 8177

  10. 6867

  11. 8836

  12. 5410

  13. 2115

  14. 3778

  15. 3418

  16. 0652

  17. 2162

  18. 0001

  19. 5521

  20. 3342

Resultados Quiniela Matutina CIUDAD del 29 de enero de 2026

  • A la cabeza: 5656 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 5656

  2. 4848

  3. 4096

  4. 9719

  5. 9074

  6. 9468

  7. 7750

  8. 4331

  9. 9569

  10. 5981

  11. 1350

  12. 0209

  13. 4568

  14. 7094

  15. 1449

  16. 4857

  17. 6649

  18. 7255

  19. 0333

  20. 8458

Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 29 de enero de 2026

  • A la cabeza: 6044 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 6044

  2. 3259

  3. 6778

  4. 0539

  5. 6191

  6. 1423

  7. 0323

  8. 9804

  9. 7137

  10. 6547

  11. 2830

  12. 1684

  13. 0350

  14. 7607

  15. 2033

  16. 4672

  17. 7927

  18. 9911

  19. 4443

  20. 4534

Resultados Quiniela Vespertina CIUDAD del 29 de enero de 2026

  • A la cabeza: 3229 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 3229

  2. 1823

  3. 6260

  4. 1935

  5. 9655

  6. 0740

  7. 4599

  8. 2820

  9. 0303

  10. 7881

  11. 5450

  12. 9596

  13. 4925

  14. 6748

  15. 1372

  16. 9299

  17. 2101

  18. 0885

  19. 6696

  20. 6727

Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 29 de enero de 2026

  • A la cabeza: 1867 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 1867

  2. 4124

  3. 7351

  4. 6373

  5. 6705

  6. 0168

  7. 9362

  8. 2644

  9. 1874

  10. 5082

  11. 6398

  12. 2014

  13. 4925

  14. 8946

  15. 4847

  16. 9502

  17. 6356

  18. 1576

  19. 1360

  20. 7186

Resultados Quiniela Nocturna CIUDAD del 29 de enero de 2026

  • A la cabeza: 4662 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 4662

  2. 7402

  3. 0230

  4. 2699

  5. 6647

  6. 7117

  7. 2512

  8. 0404

  9. 3365

  10. 9480

  11. 9746

  12. 0626

  13. 7695

  14. 0078

  15. 7950

  16. 3567

  17. 7436

  18. 7469

  19. 9714

  20. 7309

Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA del 29 de enero de 2026

  • A la cabeza: 6999 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 6999

  2. 5154

  3. 4527

  4. 9080

  5. 3372

  6. 4828

  7. 7055

  8. 6901

  9. 6503

  10. 3563

  11. 8159

  12. 4376

  13. 1051

  14. 1870

  15. 8487

  16. 3348

  17. 4666

  18. 8185

  19. 5521

  20. 3342

Resultados de la Quiniela del 29 de enero de 2026 por provincia

  • Córdoba: 2383 (Nocturna)

  • Santa Fe: 1628 (Nocturna)

  • Entre Ríos: Pendiente

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o hasta cuatro cifras. El sorteo se realiza mediante cinco urnas (unidades de mil, centenas, decenas y unidades) que conforman el número ganador.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan cinco veces al día de lunes a sábados:

  • La Previa: 10:15 horas.

  • La Primera: 12:00 horas.

  • La Matutina: 15:00 horas.

  • La Vespertina: 18:00 horas.

  • La Nocturna: 21:00 horas.

También te puede interesar
En esta Nota