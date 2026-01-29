La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela Previa CIUDAD del 29 de enero de 2026
-
A la cabeza: 7379 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
7379Esto no les gusta a los autoritariosEl ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.Hoy más que nunca Suscribite
-
4034
-
0966
-
1981
-
3358
-
9543
-
6607
-
7247
-
0541
-
7737
-
3672
-
6428
-
5187
-
0388
-
9743
-
8993
-
3374
-
7469
-
9714
-
7309
Resultados Quiniela Previa PROVINCIA del 29 de enero de 2026
-
A la cabeza: 0623 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
0623
-
4141
-
6052
-
3420
-
5408
-
0612
-
6445
-
0629
-
8769
-
7192
-
8177
-
6867
-
8836
-
5410
-
2115
-
3778
-
3418
-
0652
-
2162
-
0001
Resultados Quiniela Primera CIUDAD del 29 de enero de 2026
-
A la cabeza: 1220 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
1220
-
0910
-
3402
-
6015
-
0612
-
6372
-
1256
-
4843
-
9152
-
7709
-
8253
-
9135
-
5750
-
9577
-
4134
-
6454
-
8710
-
2108
-
1435
-
7159
Resultados Quiniela Primera PROVINCIA del 29 de enero de 2026
-
A la cabeza: 1620 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
1620
-
1653
-
9070
-
2062
-
6885
-
5408
-
8769
-
7192
-
8177
-
6867
-
8836
-
5410
-
2115
-
3778
-
3418
-
0652
-
2162
-
0001
-
5521
-
3342
Resultados Quiniela Matutina CIUDAD del 29 de enero de 2026
-
A la cabeza: 5656 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
5656
-
4848
-
4096
-
9719
-
9074
-
9468
-
7750
-
4331
-
9569
-
5981
-
1350
-
0209
-
4568
-
7094
-
1449
-
4857
-
6649
-
7255
-
0333
-
8458
Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 29 de enero de 2026
-
A la cabeza: 6044 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
6044
-
3259
-
6778
-
0539
-
6191
-
1423
-
0323
-
9804
-
7137
-
6547
-
2830
-
1684
-
0350
-
7607
-
2033
-
4672
-
7927
-
9911
-
4443
-
4534
Resultados Quiniela Vespertina CIUDAD del 29 de enero de 2026
-
A la cabeza: 3229 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
3229
-
1823
-
6260
-
1935
-
9655
-
0740
-
4599
-
2820
-
0303
-
7881
-
5450
-
9596
-
4925
-
6748
-
1372
-
9299
-
2101
-
0885
-
6696
-
6727
Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 29 de enero de 2026
-
A la cabeza: 1867 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
1867
-
4124
-
7351
-
6373
-
6705
-
0168
-
9362
-
2644
-
1874
-
5082
-
6398
-
2014
-
4925
-
8946
-
4847
-
9502
-
6356
-
1576
-
1360
-
7186
Resultados Quiniela Nocturna CIUDAD del 29 de enero de 2026
-
A la cabeza: 4662 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
4662
-
7402
-
0230
-
2699
-
6647
-
7117
-
2512
-
0404
-
3365
-
9480
-
9746
-
0626
-
7695
-
0078
-
7950
-
3567
-
7436
-
7469
-
9714
-
7309
Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA del 29 de enero de 2026
-
A la cabeza: 6999 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
6999
-
5154
-
4527
-
9080
-
3372
-
4828
-
7055
-
6901
-
6503
-
3563
-
8159
-
4376
-
1051
-
1870
-
8487
-
3348
-
4666
-
8185
-
5521
-
3342
Resultados de la Quiniela del 29 de enero de 2026 por provincia
-
Córdoba: 2383 (Nocturna)
-
Santa Fe: 1628 (Nocturna)
-
Entre Ríos: Pendiente
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o hasta cuatro cifras. El sorteo se realiza mediante cinco urnas (unidades de mil, centenas, decenas y unidades) que conforman el número ganador.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se realizan cinco veces al día de lunes a sábados:
-
La Previa: 10:15 horas.
-
La Primera: 12:00 horas.
-
La Matutina: 15:00 horas.
-
La Vespertina: 18:00 horas.
-
La Nocturna: 21:00 horas.