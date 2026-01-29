La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela Previa CIUDAD del 29 de enero de 2026

A la cabeza: 7379 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

7379
4034
0966
1981
3358
9543
6607
7247
0541
7737
3672
6428
5187
0388
9743
8993
3374
7469
9714
7309

Resultados Quiniela Previa PROVINCIA del 29 de enero de 2026

A la cabeza: 0623 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

0623 4141 6052 3420 5408 0612 6445 0629 8769 7192 8177 6867 8836 5410 2115 3778 3418 0652 2162 0001

Resultados Quiniela Primera CIUDAD del 29 de enero de 2026

A la cabeza: 1220 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1220 0910 3402 6015 0612 6372 1256 4843 9152 7709 8253 9135 5750 9577 4134 6454 8710 2108 1435 7159

Resultados Quiniela Primera PROVINCIA del 29 de enero de 2026

A la cabeza: 1620 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1620 1653 9070 2062 6885 5408 8769 7192 8177 6867 8836 5410 2115 3778 3418 0652 2162 0001 5521 3342

Resultados Quiniela Matutina CIUDAD del 29 de enero de 2026

A la cabeza: 5656 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

5656 4848 4096 9719 9074 9468 7750 4331 9569 5981 1350 0209 4568 7094 1449 4857 6649 7255 0333 8458

Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 29 de enero de 2026

A la cabeza: 6044 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

6044 3259 6778 0539 6191 1423 0323 9804 7137 6547 2830 1684 0350 7607 2033 4672 7927 9911 4443 4534

Resultados Quiniela Vespertina CIUDAD del 29 de enero de 2026

A la cabeza: 3229 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

3229 1823 6260 1935 9655 0740 4599 2820 0303 7881 5450 9596 4925 6748 1372 9299 2101 0885 6696 6727

Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 29 de enero de 2026

A la cabeza: 1867 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1867 4124 7351 6373 6705 0168 9362 2644 1874 5082 6398 2014 4925 8946 4847 9502 6356 1576 1360 7186

Resultados Quiniela Nocturna CIUDAD del 29 de enero de 2026

A la cabeza: 4662 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

4662 7402 0230 2699 6647 7117 2512 0404 3365 9480 9746 0626 7695 0078 7950 3567 7436 7469 9714 7309

Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA del 29 de enero de 2026

A la cabeza: 6999 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

6999 5154 4527 9080 3372 4828 7055 6901 6503 3563 8159 4376 1051 1870 8487 3348 4666 8185 5521 3342

Resultados de la Quiniela del 29 de enero de 2026 por provincia

Córdoba : 2383 (Nocturna)

Santa Fe : 1628 (Nocturna)

Entre Ríos: Pendiente

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o hasta cuatro cifras. El sorteo se realiza mediante cinco urnas (unidades de mil, centenas, decenas y unidades) que conforman el número ganador.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan cinco veces al día de lunes a sábados: