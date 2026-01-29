Grabois atacó a la ministra Monteoliva por los incendios en la Patagonia: "Antes teníamos a Pepita la Pistolera y ahora a una más idiota"

Juan Grabois, diputado de Unión por la Patria y referente del movimiento Patria Grande, cuestionó duramente a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, a quien llamó “idiota” e "imbécil" por perder el tiempo respondiendo las críticas en la red social X en vez de resolver los incendios en la Patagonia. “Es lo que debería estar haciendo el presidente y la imbécil que tenemos ahora como ministra de Seguridad. Antes la teníamos a ‘Pepita la pistolera’ pero ahora tenemos a una más idiota todavía que contesta un tuit en lugar de tomarse uno de los 50 helicópteros que tiene para ir a ayudar y poner la cara”, afirmó.

En declaraciones radiales a las que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, el legislador además declaró: “La ministra, en lugar de contestarme a mí por Twitter o quejándose de una movilización legítima, tendría que ir al territorio, pero no lo hace porque tiene miedo de que la puteen”.

La ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva

Luego agregó que es una “hijaputez” que Javier Milei esté “boludeando en Mar del Plata en vez de estar en el territorio. Si te van a putear, te la bancás. Tenés que estar ahí con tu gente. Él es el presidente de todos los argentinos, no solo de los que la pasan bien”.

La Patagonia arde, pero Milei canta: críticas y llamados a la Emergencia Ígnea ante la tragedia ambiental

Grabois afirmó: “Cuando el Estado se retira de esta manera bochornosa, tiene que estar la comunidad bancando la parada y los dirigentes poniendo el cuerpo. Nosotros tenemos que predicar con el ejemplo y poner la cara”. Y remarcó que, según su punto de vista, Milei y sus funcionarios son “unos ineptos tira gases que lo único que saben hacer es reprimir”.

El legislador aseguró que “estaba cantado que iba a haber un incendio grande. Todo el mundo estaba planteando que era muy alto el riesgo de un incendio por el cambio climático y por las temperaturas que se veían venir”. Además, denunció que los brigadistas “cobran dos mangos y los tienen con contratos precarios. Aparte hay gente que va a terminar muy enferma. Están combatiendo sin recursos y poniendo su salud en riesgo”.

También, aseguró que el Consejo de Mayo hizo modificar la ley de Manejo de Fuego que prohibía la venta o subdivisión de terrenos después de incendios. “Nunca se les queman las tierras a terratenientes. Siempre es a los pobladores y a las comunidades. Llega a pasar algo en las estancias de Lewis o de Benetton e inmediatamente aparecen los recursos para resolver el problema”, explicó.

Incendios en la Patagonia

El Gobierno declarará por DNU la Emergencia Ígnea en Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa

Manuel Adorni, el jefe de Gabinete de Javier Milei, reveló en su cuenta oficial de X que “se está procediendo a firmar el Decreto de Necesidad y Urgencia que declara la Emergencia Ígnea en las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa”. El posteo fue publicado este jueves 29 de enero.

Incendios en la Patagonia: Llaryora apoyó el pedido de los gobernadores para que se declare la emergencia

Las provincias patagónicas son víctimas de uno de los incendios forestales más terribles de toda su historia. El fuego ya destruyó más de 45.000 hectáreas en Chubut. El área más afectada es el Parque Nacional Los Alerces, donde más de 20.000 hectáreas fueron arrasadas completamente por las llamas. En La Pampa, Neuquén, Río Negro y Santa Cruz también hay focos activos de fuego y grandes zonas en riesgo.

