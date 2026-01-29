El Premio Nobel de Economía 2025 elogió las reformas de Milei en Argentina

El ganador del Premio Nobel de Economía en 2025, Philippe Aghion, elogió la marcha económica del gobierno de Javier Milei, durante una exposición en el Foro Económico Internacional, que se lleva adelante en Panamá, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

En cuanto a sus perspectivas para América Latina, el economista francés hizo hincapié en la creación de un entorno de buena competencia, con regulaciones limitadas donde pueda desarrollarse una macroeconomía estable.

“Hay diferentes motores de crecimiento para la ‘destrucción creativa’, donde todo el tiempo llegan nuevos talentos que puedan crear innovación y prosperar. Con mucha regulación, no hay un entorno financiero adecuado para crecer”, señaló Aghion.

Javier Milei decretó que 2026 es el "Año de la Grandeza Argentina"

Según el economista, “en Argentina tenemos que trabajar en la innovación porque hay mucha burocracia y corrupción. Hay que evitar esa burocracia y crear un entorno donde sea rentable crear nuevas compañías y crecer por imitación o innovación. Tienen que luchar contra la corrupción, crear un entorno con buena competencia con regulaciones limitadas, donde puedan tener una macroeconomía estable”.

En ese sentido, elogió las reformas que lleva adelante el presidente Javier Milei: “Antes de Milei, había una corrupción excesiva y mucha burocracia que desalentaba la innovación y el emprendimiento y generaba un entorno no rentable para crear nuevas empresas e innovar”.

“Mi esperanza es que Argentina, con Milei, pueda escapar de la trampa del ingreso medio. El presidente está luchando contra la corrupción y eso crea espacio para el nuevo comercio”.

“Es la esperanza que tenemos con los nuevos gobiernos, ya que la gente quiere luchar contra la corrupción y tenemos nuevos gobiernos”, sostuvo Aghion.

Quién es Phillipe Aghion

Philippe Aghion es un economista francés nacido en 1956, profesor en el Collège de France, INSEAD y la London School of Economics. Recibió el Premio Nobel de Economía en 2025 junto a Peter Howitt y Joel Mokyr por sus estudios sobre cómo la innovación impulsa el crecimiento económico.

El Nobel le fue otorgado en reconocimiento por su "teoría del crecimiento sostenido a través de la destrucción creativa", inspirada en Joseph Schumpeter. Explica cómo nuevas tecnologías y empresas reemplazan a las obsoletas en un entorno competitivo, generando progreso económico continuo.

Entre sus factores clave, están la competencia dinámica a través de la liberalización de los mercados, que permite reasignar recursos (trabajo, capital) hacia innovadores.

Además, la denomina “innovación destructiva” no es solo creación, sino reemplazo de lo viejo, evitando estancamientos como la trampa de ingresos medios. Por ello se recomiendan políticas que fomenten la competencia, la reducción de barreras de entrada y protección de incentivos para invertir en innovación y desarrollo.

