Javier Milei decretó que 2026 es el "Año de la Grandeza Argentina"

El presidente Javier Milei decretó que el 2026 es "el Año de la Grandeza Argentina". Lo hizo mediante el decreto 56/2026, publicado en el Boletín Oficial este jueves 29 de enero con su firma y la del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

En la práctica, esto implica que toda la documentación oficial que emita la administración pública nacional durante este año llevará impresa esta leyenda. En el decreto también se invita a los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la medida.

En los años anteriores de su gestión, el presidente también había hecho uso de esta prerrogativa y bautizado los períodos de formas originales. El 2025 fue para el Estado nacional el “Año de la Reconstrucción de la Nación Argentina”. Su primer año de gobierno, el 2024, llevó el nombre de "Año de la defensa de la vida, la libertad y la propiedad".

Las razones para la grandeza según Milei: instituciones sólidas, respeto de la ley, eficiencia y confianza

La palabra "grandeza" resuena con el slogan "Hacer a Argentina grande otra vez", calcado del slogan de campaña del presidente de Estados Unidos, Donald Trump: "Hacer a América grande otra vez".

Dentro de los considerandos, el decreto sostiene que "la crisis institucional, económica y social padecida por los argentinos durante décadas exige sostener un proceso de transformación estructural que fortalezca el Estado de Derecho y garantice el ejercicio efectivo de los derechos y las libertades".

Trump, Milei y la grandeza de las naciones

También asegura que las políticas públicas adoptadas por la gestión de Milei "permitieron sentar bases para la estabilidad y el crecimiento, circunstancia que habilita a proyectar una nueva etapa de consolidación y desarrollo, con miras a colocar a la República Argentina en la senda de la prosperidad nuevamente", y que "la previsibilidad y la estabilidad constituyen condiciones necesarias para promover la inversión, impulsar la productividad y consolidar el crecimiento sostenido, en beneficio del desarrollo económico y social del país".

Finalmente, concluye que "por lo tanto, en este nuevo año cabe profundizar en los cambios estructurales que exigen las instituciones de nuestra República", y agrega que "la grandeza de una Nación se ve reflejada en instituciones sólidas, el respeto irrestricto de la ley, en una Administración eficiente y en la confianza de los habitantes y ciudadanos para con sus autoridades."