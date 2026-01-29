Diego Santilli, el ministro del Interior, pretende ser el único interlocutor válido del Gobierno para negociar la agenda legislativa del Gobierno y sigue sumando reuniones con gobernadores. Este jueves, en la casa de Salta, estuvieron Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca) para hablar de las reformas “estructurales” que el oficialismo quiere tratar y sancionar en sesiones extraordinarias, como la ley penal juvenil, la reforma laboral, la Ley de Glaciares y el acuerdo con el Mercosur.

En el medio de la conversación de esa agenda, los dirigentes del interior plantearon que la reforma laboral, tal como contó PERFIL el pasado domingo, quieta recursos provinciales coparticipables producto de las modificaciones tributarias. Si bien el encuentro, que se llevó a cabo en la casa de Salta ubicada en la Ciudad de Buenos Aires, fue calificado de “positivo” por las partes, quedaron temas por resolver.

Santilli, en rueda de prensa, lo admitió una vez que concluyó el cónclave: "estamos trabajando sobre las cuentas fiscales de cada una de las provincias, entendiendo que los argentinos quieren que haya baja de impuestos, como viene haciendo Javier Milei". La última palabra sobre este punto tan sensible para los mandatarios la tendrá, como siempre, Luis “Toto” Caputo, el ministro de Economía, el hombre que decide el destino de los fondos.

Del lado de los dirigentes del interior, hay una idea para compensar las caídas de los recursos: que exista coparticipación del impuesto al cheque. Por eso, Sáenz valoró la iniciativa oficial de modificar leyes laborales, modernizar desde su punto de vista la legislación, pero “sin afectar a las provincias y a los gremios".

También sostuvo que le plantearon alternativas a Nación para "no seguir resignando fondos". En el caso de su provincia, dijo de aprobarse el proyecto tal como está, Salta resignaría $80.000 millones. "La recaudación de las provincias viene cayendo, con el IVA y la falta de consumo; por eso buscamos alternativas, algún tipo de compensación para no seguir resignando fondos para las provincias", evaluó.

Por otro lado, tras idas y vueltas, Santilli visitará este viernes la provincia de Corrientes para reunirse con su gobernador Juan Pablo Valdés en el marco de la ronda por la búsqueda de voluntades para aprobar el proyecto. La visita aparece también en un contexto complicado para la gestión libertaria, cruzada por pedidos de gobernadores que que reclaman la sanción de la Ley de Emergencia Ígnea ante los incendios que azotan la Patagonia. Desde el Ejecutivo revelaron que hay grandes chances de avanzar en el pedido aunque debaten el formato.

