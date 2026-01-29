El Gobierno define el formato para declarar la emergencia ígnea y evalúa cambios en la reforma laboral

La Mesa Política del gobierno de Javier Milei encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a reunirse este jueves con el objetivo de ultimar los detalles de la agenda legislativa de extraordinarias que comenzará el próximo 2 de febrero.

De esa manera, la Casa Rosada continuará evaluando cuál es el mejor formato para declarar la emergencia ígnea, ante el avance del fuego que devora hectáreas en la Patagonia. Una opción es hacerlo por decreto. La otra, es enviar el proyecto al Congreso para que sea tratado a partir de la semana próxima. El DNU es lo varias voces creen que sería la mejor opción ante la "urgencia de las circunstancias".

El Gobierno decretó hoy que destinará $100.000 millones para reforzar el accionar de los bomberos desde la Agencia Federal de Emergencias (AFE), la que depende del ministerio de Seguridad, conducido por Alejandra Monteoliva.

