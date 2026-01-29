La campaña de la CGT contra la Reforma Laboral: videos en contra los senadores dialoguistas

Mientras desde el gobierno siguen manteniendo reuniones y charlas con representantes de los diferentes bloques para conseguir apoyo en la ley de Reforma Laboral, la CGT lanzó una campaña en redes en contra de los senadores que podrían llegar a votar a favor.

Los videos apuntan a senadores provinciales que se han mostrado abiertos al diálogo con el gobierno nacional. “La intención es exponer a los senadores, exponerlos a que se definan y que la gente conozca su postura sobre la reforma laboral”, dijo un dirigente de peso de la CGT.

Cada video habla sobre un senador y hace un repaso por su trayectoria y cuestiona la decisión de votar a favor de la ley. Para ello utilizan fragmentos de declaraciones pasadas e incluso los motivos por los cuales expresaron que querían ser representantes de la cámara alta. Como cierre, abren a debate con una pregunta “Dicha en Criollo” -nombre del usuario que los publica- en la que objetan la decisión y aportan su opinión respecto de la reforma.

Mariana Juri fue una de las apuntadas. La senadora nacional por Mendoza, expresó en una nota en el programa de radio Sin Verso, que considera que la reforma busca “dar reglas modernas, previsibles, que hagan posible el crecimiento”. En base a eso, bajo el escudo de la Red de Trabajadores Argentinos, la protagonista del video señala que Mendoza se encuentra en una situación de baja de empleo formal y que, según su opinión, la nueva ley no propone mejoras sino atrasos y precarización de las condiciones de los empleados.

El video finaliza con una pregunta: “Mariana, ¿vas a usar el Congreso para cerrar acuerdos políticos o para defender a los trabajadores mendocinos frente a una Reforma Laboral que profundiza la precarización?”

Hasta el momento, y solo en un día, se publicaron videos sobre 20 senadores: Edith Terenzi (Chubut), Andrea Cristina (Chubut), Victoria Huala (La Pampa), Julieta Corroza (Neuquén), José Carambia (Santa Cruz), Natalia Gadano (Santa Cruz), Carolina Losada (Santa Fe), Eduardo Galaretto (Santa Fe), Elia Esther Moreno (Santiago del Estero), Gabriela Valenzuela (Corrientes), Carlos Espínola (Corrientes), Carlos Arce (Misiones), Sonia Rojas Decut (Misiones), Luis Juez (Córdoba), Carolina Moisés (Jujuy), Mariana Juri (Mendoza), Rodolfo Suárez (Mendoza), Beatriz Ávila (Tucumán), Sandra Mendoza (Tucumán) y Martín Goerling (Misiones).

Ninguno de los senadores que aparecen en los posteos pertenece al Partido Justicialista ni a La Libertad Avanza. Se entiende que esto se debe a que ambos bloques ya tienen definidos sus votos y la campaña busca polemizar sobre aquellos que aún no han decidido. Sin embargo, varios de los mencionados participaron de una reunión con Patricia Bullrich, con el fin de ganar apoyo para que la ley reciba su aprobación.

Por su parte, Jorge Sola, miembro de la CGT, habló en Futurock. “Nosotros nos mantenemos en una postura de rechazo, igual que desde el principio. Hemos tratado de llevar adelante gran cantidad de reuniones con senadores y diputados, que tienen la responsabilidad de decidir si este proyecto va a transformar el trabajo de los argentinos o no”, dijo el dirigente del Sindicato del Seguro.

