Reforma laboral: el Gobierno acumula fuerza en el Congreso mientras las Cámaras y Sindicatos se organizan

El Congreso atraerá los focos en febrero del 2026. Luego de la aprobación del Presupuesto, el Gobierno busca definiciones y compromisos para afrontar los siguientes compromisos que tendrá el mes que viene en materia legislativa, cuando quiera avanzar con sus proyectos, entre ellos, el de Modernización Laboral.

En estos últimos días, el ministro del Interior, Diego Santilli, intensificó su agenda realizando varias visitas a gobernadores de las distintas provincias, en busca de negociar los proyectos que el Gobierno tiene en el horizonte. Entre este jueves y mañana, el funcionario tiene pactado un encuentro con Juan Pablo Valdés, de Corrientes.

Reforma laboral en el Congreso: cambios en el proyecto a la búsqueda de votos

Por su parte, la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, empezó las conversaciones parlamentarias con el mismo objetivo.

Organización sindical contra el proyecto de Reforma Laboral

Un nuevo Frente de Sindicatos Unidos integrado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Federación Aceitera (FTCIODyARA), la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y numerosos sindicatos nucleados en las distintas centrales obreras definieron un plan de lucha conjunto en oposición al proyecto de reforma laboral que contemplará una movilización a la capital de Córdoba el jueves 5 de febrero y otra en la ciudad de Rosario en la provincia de Santa Fe el martes 10.

El Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, señaló en un comunicado que “si el Gobierno quiere discutir una reforma de verdad, que realmente solucione la crisis del mercado de trabajo, tiene que empezar de cero y hacer lo que no hizo: convocar a los trabajadores”.

“Respetamos todas las posturas, pero no coincidimos con la idea de dialogar con el objetivo de modificar algunos artículos. Esta iniciativa contiene 136 puntos y todos perjudican a los trabajadores”, mencionó el referente sindical.

ATE junto a sindicatos estatales realizarán un paro con movilización para el día que se trate la reforma laboral en el Senado, previsto para el 11 de febrero.

Posiciones dispares entre las Cámaras empresariales

Tres cámaras empresariales de la industria nacional, CAME, ADIMRA y CAC, se sumaron al debate del Proyecto de Ley de Modernización Laboral, apuntando a una reforma eficaz, con un fuerte equilibrio entre modernización, productividad y estabilidad institucional.

Coincidieron en que la revisión de los artículos que detallaron no frena la reforma, sino que, por el contrario, podría mejorarla. Con el objetivo de evitar impactos negativos sobre quienes sostienen el empleo industrial en todo el país, haciendo foco en las PyMEs que son las que generan el 80% del empleo privado argentino.

Reforma laboral y negociación individual: cuál es el poder real para acordar condiciones de trabajo

En conjunto, lo que resaltaron fue el interés central por preservar la institucionalidad de la negociación colectiva, que ha dado estabilidad y reglas claras, especialmente en PyMEs. Destacaron además que hay artículos en el proyecto que podrían generar efectos nocivos en el entramado productivo.

Por su parte la Cámara Argentina de la Industria Ferial (CAIFE) señaló en uno de sus comunicados que el 45,9% de las empresas de la industria ferial registraron una caída en la rentabilidad durante 2025, mientras que solo el 29,7% logró mejorarla y un 24,3% se mantuvo en niveles similares a 2024.

El Presidente de CAIFE, Pablo Ruda, mencionó que “El desafío no es abaratar despidos, es crear condiciones estables que permitan contratar, invertir y sostener puestos de trabajo en el largo plazo”.

“Algo que coincidimos en la cámara es que para los empresarios pymes es mucho más importante y satisfactorio incorporar nuevos talentos que beneficiarnos de una eventual reducción de costos por despidos”, recalcó y que “es imprescindible que el Congreso discuta estas reformas con respeto institucional, escuchando todas las voces y honrando el funcionamiento de la democracia”, concluyó Ruda.

GZ/ff