Tras enviarle una carta al presidente Javier Milei en rechazo a la iniciativa de baja en la Edad de Imputabilidad, el juez de menores de Catamarca, Rodrigo Morabito, habló sobre el comunicado en el que se dirigió al mandatario y sostuvo que la propuesta "no va a traer una respuesta en materia de inseguridad a la ciudadanía".

"Vengo trabajando 15 años ya en la Justicia Penal adolescente, vengo escuchando desde hace muchos años el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad y que finalmente siempre se termina rechazando. Hay muchos argumentos de los que pensamos que no va a traer una respuesta en materia de inseguridad a la ciudadanía", sostuvo el magistrado durante una entrevista en AM 530.

Sergio Berni: “Si un chico comprende la criminalidad de su delito debe ser imputable, aunque tenga 10 años”

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"La carta quizás tenga relevancia porque quien la escribe es alguien que trabaja diario con personas, uno no lo hace desde la comodidad de un despacho como a veces se piensa", expresó el juez de menores y amplió: "Uno es un ciudadano de pie que conoce la sociedad en la que trabaja y los chicos y chicas que habitan el suelo".

Morabito indicó que también conoce la idiosincrasia del país y agregó: "Uno sabe de la realidad de otras provincias y lo que ocurre en Buenos Aires, en Córdoba, Mendoza, Santa Fe, no es lo mismo que lo que ocurre en otras provincias con respecto a los delitos".

"No se trata de romantizar, porque automáticamente dicen que romantizamos la delincuencia juvenil, que los ponemos como víctimas cuando realmente no son víctimas, que respondemos a un garantismo o somos jueces garantistas. No sé en qué momento el garantismo penal o las garantías constitucionales se convirtieron en un insulto. Que es algo que le corresponde a todos", aclaró.

Desde su lugar, el magistrado calificó la baja de edad de imputabilidad como una "medida cortoplacista" e insistió en que "no va a resolver el problema de la inseguridad de las personas". "Esto no significa demonizar ni angelizar a los chicos. Los chicos cometen delitos, pero eso no significa que a partir de un caso puntual tengamos que salir a legislar algo que no ha resuelto el problema de la inseguridad", amplió.

"¿Recuerda el caso de Axel Bloomberg? después se endureció el sistema penal en la República Argentina (...) y seguimos debatiendo el problema de la inseguridad. El sistema penal en general se ha endurecido en la República Argentina y seguimos debatiendo lo mismo", ejemplificó.

Con respecto a las víctimas, el juez de menores indicó que su postura "no significa no escuchar a las víctimas", sino "que la respuesta pueda venir desde otros carriles, en forma de ver la problemática que existe".

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, pide bajar la edad de imputabilidad legal a doce años

"Bajar la edad de imputabilidad es inconstitucional e inconvencional, porque nosotros hemos ratificado e incorporado a nuestra Constitución Nacional la Convención de los Derechos del Niño, que es el tratado internacional más ratificado en la historia del mundo", aseveró luego Morabito.

El magistrado catamarqueño insistió en que "no es que es algo que se le ocurre a jueces, fiscales o defensores" y, ante la posibilidad de que se cree una nueva ley, cuestionó: "¿Presupuestariamente qué va a pasar? porque una ley para salvar a la sociedad está perfecto, pero ¿cómo vamos a reintegrar a esos chicos?¿cómo vamos a trabajar?¿cuáles son las medidas que se van a adoptar?".

La carta de un juez de menores a Javier Milei

Las declaraciones del magistrado catamarqueño luego de que cobrara relevancia una publicación suya en Página 12 bajo el título "Carta abierta al Señor Presidente de la Nación Argentina" en la que se dirige directamente hacia el mandatario, cuestionando la baja de la edad imputabilidad.

En su sentida y respetuosa publicación, el juez de la Cámara de Responsabilidad Penal Juvenil de Catamarca advirtió que "el derecho penal no repara lo que el Estado no supo cuidar a tiempo" y remarcó que "proteger a la sociedad no es solo sancionar, sino evitar que el daño ocurra".

En la carta, Morabito afirma que diariamente trata con menores que "no aparecen en las estadísticas ni en los discursos" y describió: "Rostros de adolescentes cansados, rotos, sin esperanza. Chicos y chicas que llegan tarde a la justicia, después de haber sido violentados en sus hogares, expulsados de la escuela, abandonados en las calles, consumidos por las drogas y, muchas veces, utilizados por adultos inescrupulosos para delinquir".

AS/fl

Qué dice el proyecto de Ley Penal Juvenil del Gobierno y a qué edad buscan bajar la imputabilidad

"No le escribo para justificar delitos, ni para negar el dolor inmenso de las víctimas ni el sufrimiento irreparable de sus familias", aclaró hablándole a Milei y agregó: "Sí escribo para decirle algo que veo todos los días: cuando el Estado llega por primera vez a la vida de estos adolescentes, casi siempre lo hace a través del castigo. Y llega tarde".

El magistrado sostuvo que en los tribunales se ve "abandono acumulado" y una "cadena de violencias que comenzó mucho antes del hecho delictivo", donde "la única respuesta que se propone es más pena, más encierro, más dolor".

"Señor Presidente: el derecho penal no repara lo que el Estado no supo cuidar a tiempo. La cárcel no devuelve lo que la infancia perdió. El castigo no sustituye a la presencia estatal que faltó cuando aún había margen para prevenir", remarcó y concluyó: "Bajar la edad de punibilidad puede dar una sensación inmediata de respuesta, pero no construye futuro. No reduce la violencia. No honra a las víctimas. Solo amplía un sistema penal que llega siempre tarde y que ya ha demostrado su ineficacia".

AS.