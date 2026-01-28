El Congreso argentino debatirá en las sesiones extraordinarias de febrero una reforma al régimen penal juvenil que busca bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años, con propuestas recientes que incluso sugieren 12. Ante ese escenario, Alberto Pierri, expresidente de la Cámara de Diputados, recordó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) que “Hace 27 años ya tuvo media sanción una ley que ya bajaba a 14 años” y reflexionó sobre la necesidad de actualizar la normativa ante la creciente participación de menores en delitos graves.

El empresario y expolítico argentino del Partido Justicialista, Alberto Reinaldo Pierri, es conocido por ser uno de los dirigentes más influyentes del peronismo menemista. Se desempeño como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires entre 1985 y 2001 y presidió la Cámara de Diputados de la Nación durante diez años (1989-1999). Además de su trayectoria política, es propietario y director de Telecentro S.A., una de las principales empresas de telecomunicaciones de Argentina, y ha tenido inversiones en medios de comunicación e industria papelera.

Nos gustaría tu reflexión en el contexto a lo largo del tiempo a partir de aquel 1999.

La verdad que, volver atrás 30 años, no 20, 30 años, desde que tuvo la sanción, media sanción en diputados, yo creo que pasó el tiempo. En aquel momento yo consideraba que la edad ideal debería ser 14 años; ha transcurrido mucho tiempo. Vemos cómo todos los días se utilizan a los menores para llevar adelante ilícitos, crímenes, de todo. Es lamentable todo esto, y creo que hoy este debería ser sancionada, no debería haber más obstáculos. Pasaron casi 30 años. Yo esto lo planteé y tuve dificultades para lograr la sanción en diputados.

Lamentablemente, después se frustró en el Senado, pero creo que hoy es una necesidad para mejorar la calidad de la seguridad de la gente y para que los menores no sean utilizados como normalmente ocurre. Así que ojalá se logre la sanción, independientemente de las ideologías y de los partidos políticos. Yo creo que esta es una necesidad, una urgencia para la gente en común. Es decir, que no sean estos los menores los que lleven adelante muchas veces delitos, hasta aberrantes, que después no pueden ser sancionados.

En aquel momento, en el 99, la imputabilidad se había reducido a los 14 años. ¿Es así?

Pero creo que hoy ya es poco. Los más jóvenes, hoy, están jugando los juegos por celular, por tablet, los juegos más increíbles, muchas veces juegos que tienen que ver también con la inseguridad, con las batallas, con las guerras, con todo ese tipo de cosas, que en la mente de los más jóvenes también se va incorporando. Por eso los tiempos han transcurrido, han cambiado, cambia minuto a minuto todo. Por eso creo que debería ser tratada sin inconveniente, dejando de lado muchas veces esas historias viejas que vulneran los derechos y toda esa cuestión. Creo que hay que adaptarse a la realidad de estos nuevos tiempos.

¿A qué atribuye que Chiche Duhalde haya casionado esa ley en el Senado? Yo, en retrospectiva, siempre en Ciencias Sociales hablamos de que podemos hacer construcciones contrafácticas, pero es la única manera de poder comprender la historia. ¿A qué cree que se puede atribuir si, casualmente, en ese momento termina perdiendo la elección nacional el peronismo? Y uno de los temas también era la inseguridad.

Hablar para atrás creo que ya no tiene sentido. Lamentablemente, se frustró hace casi 30 años, y ahora espero, como he dicho, por encima de las ideologías de los partidos, se deje de lado eso y se entienda la triste realidad que se vive en la calle, porque mucha gente padece esta situación: la inseguridad. Muchas veces, por un celular, se llega hasta un homicidio por una persona. Cosas increíbles que vemos todos los días. Por eso, es una opinión más.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva pide bajar la edad de imputabilidad legal a doce años

La mía es una opinión más, pero como tiene que ver con algo que yo intenté, espero que esta vez no se frustre y que todos los que tengan la posibilidad de analizar este tema lo vean como una necesidad para la gente.

