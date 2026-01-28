Sergio Berni: “Si un chico comprende la criminalidad de su delito debe ser imputable, aunque tenga 10 años”

Sergio Berni volvió a plantear una de las posiciones más controvertidas del debate penal argentino: la necesidad de bajar la edad de imputabilidad, aunque no a partir de un número fijo. “Si un chico sabe lo que estaba haciendo y comprendía la criminalidad del acto, tiene que comenzar su proceso penal, independientemente de su edad”, sostuvo el senador bonaerense, quien remarcó que el objetivo tiene un solo fin: “Empezar los mecanismos de resocialización de ese menor que cayó en la criminalidad”. "Sino ese chico va a terminar matando, o va a terminar muerto en un enfrentamiento policial", advirtió en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190).

Sergio Berni es un médico, abogado y político. Fue ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires desde 2019 hasta 2023. También fue secretario de Seguridad de la Nación durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en el período 2012–2015. Actualmente se desempeña como senador de la provincia de Buenos Aires por la Segunda Sección Electoral. Además de su banca en el Senado bonaerense, ejerce como rector del Instituto Universitario Politécnico Juan Vucetich.

Tengo entendido que usted considera que hay que bajar la edad de imputabilidad. Me gustaría conocer su reflexión personal sobre el tema.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Mi reflexión es que hace más de 15 años que vengo pidiéndole a nuestros legisladores que es una necesidad imperiosa bajar la edad de imputabilidad. No solamente lo vengo reclamando hace más de 15 años, sino que, a partir de la incorporación de una diputada nacional de nuestro espacio político, Agustina Propato, en el 2023 ya presentamos un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad. Un proyecto de ley que se caracterizó como 33-27-23. Y no solamente lo hicimos en el 2023, sino que volvimos a insistir en el 2025.

Estamos absolutamente convencidos de que hay que bajar la ley de imputabilidad. ¿Por qué hay que bajar la edad de imputabilidad? Primero, para que la gente entienda, me parece que lo importante es saber qué es la imputabilidad. La imputabilidad es la capacidad que tiene una persona de presentarse en un proceso judicial, o sea, un juicio y una sentencia. Para que eso se lleve a cabo, la persona debe comprender la criminalidad de la ley.

Así como un asesino serial que tiene alteraciones mentales mata 10 personas y, al momento de ser capturado, no es sometido a un proceso penal porque tiene una enajenación mental y se sobreentiende que no comprendió la criminalidad del acto, por las mismas circunstancias los menores de 18 años no atraviesan un proceso penal.

La fortuna que construyó la mujer de Berni en apenas un año

Recién lo estaba escuchando al ministro Alonso, que tiene toda la razón del mundo. Yo lo que comparto es que, para que eso suceda, primero hay que bajar la edad de imputabilidad para que el Estado se pueda hacer cargo de llevar adelante un proceso penal con un solo fin, que es empezar los mecanismos de socialización de ese menor.

Esto es como cuando usted planta un pinito. Usted planta un pinito, empieza a crecer torcido, ¿qué hace? Le pone un tutor y rápidamente el pino recobra su verticalidad, su crecimiento normal. Ahora, si usted pretende ponerle un tutor a un pino de 50 años, es mucho más difícil que lo enderece. Bueno, en este caso tenemos que bajar la ley de la edad de imputabilidad para que el Estado se haga cargo y comience a generar, a través de los mecanismos judiciales, la resocialización de ese chico que cayó en la criminalidad.

Entonces, punto número uno: estoy de acuerdo con bajar la edad de imputabilidad absolutamente. No solamente estoy de acuerdo, sino que ya presentamos un proyecto, no una vez, sino dos veces. Ahora bien, el proyecto que presenta el Poder Ejecutivo está bien, a mi criterio, pero hay que generarle dos correcciones importantísimas.

Primero, determinar cuál es la edad de inimputabilidad, o la edad a partir de la cual una persona comprende los actos criminales. El mundo todavía no se puso de acuerdo. Hay países con 12 años, con 13 años, con 10 años, con 11 años; países muy avanzados de Europa con 9 años. Entonces, lo que decimos nosotros en nuestro proyecto es que la capacidad de ser imputable o no, en un menor, la debe llevar adelante un cuerpo médico forense que, a la hora de la detención del menor, determine si comprendía o no la criminalidad del acto. Si comprendía la criminalidad del acto, independientemente de su edad, tiene que comenzar su proceso penal.

Alumnos presos: El incumplimiento de la Ley de Educación aumenta la reincidencia

Y punto número dos: esto no se puede llevar adelante si usted piensa que detiene un menor, lo procesa y lo deposita en la cárcel de Batán. Lejos de generar un beneficio, estamos generando más problemas. Un problema que deberíamos haber solucionado hace mucho tiempo. Entonces, a este programa o a esta ley se le corresponde también los mecanismos de resocialización que va a llevar adelante.

Usted además de militar es polifacético. Es médico, es abogado. Entonces yo le escucho y me parece lógico que la edad de maduración no será en todas las personas en el mismo momento. Hay distintas componentes genéticos, filogenéticos, que hacen que a lo mejor a los 10 años alguien tenga comprensión de los hechos y, al revés, alguien a los 13 no; pero cuando uno va a la religión se encuentra con una especie de punto de aceptación de que es necesario colocar algún mojón. Digo, vale claramente en la base de la religión cristiana, que es la judía, la idea de los 13 años la persona pasa a ser adulto.

¿Le parece a usted que no sería engorroso que en cada caso la justicia tenga que determinar, o el forense psicológico, si es imputable o no dependiendo de la edad? Y si no sería, a pesar de que uno entiende que no es lo mismo en todas las personas, poner por lo menos un piso: que a partir de los 13 todo el mundo es imputable y menos depende del forense que diga la capacidad de comprensión.

Eso podría ser aceptable si estamos hablando de un número masivo de niños que entran en la criminalidad. Usted lo escuchó al ministro Alonso decir que no son tantos. Lo que pasa es que son repetidas las acciones que genera cada uno de ellos. Porque justamente, como son inimputables, no atraviesan un proceso penal, no atraviesan un proceso de rehabilitación. Por lo tanto, un solo chico genera varios actos.

Entonces, la pregunta acá es, más que un criterio científico -porque el mundo todavía no se logra poner de acuerdo en qué momento justo hay una maduración del lóbulo frontal, que es donde se llevan adelante estas acciones de comprender o no comprender lo que se está realizando-, sino también aparte de esa maduración neurológica tiene mucho que ver los estímulos externos a los cuales las criaturas son sometidas.

Entonces yo le hago una pregunta, es una cuestión de criterio común. Si un chico mata antes de cumplir 13 años, con 12 años, 11 meses y 30 días, o mata al otro día cuando ya cumplió 13 años, ¿cuál es el criterio para decir: si vos mataste el lunes que cumpliste años sos imputable, si mataste el domingo no? Me parece que ahí hay una cuestión que ya excede lo científico, que excede lo religioso y que tiene que ver con el sentido común. Bueno, el sentido común es: no es una escala significativa. Bueno, hagamos las cosas bien.

Berni aseguró que "tomaría unos vinos" con Milei y aplicaría la máxima "Roma no paga traidores" contra los desleales en el peronismo

Si un chico de 14 años no comprendió la criminalidad del hecho, que no sea imputable y que se generen los mecanismos de resocialización por otra vía. Y si un chico de 10 años sabe lo que estaba haciendo y lo hizo -robó, drogó, mató una persona-, bueno, tiene que ser imputable. Para que atraviese un proceso penal, para que tenga una sentencia y, a partir de esa sentencia, comenzar el proceso de rehabilitación. Porque no se olvide que nosotros somos peronistas, y para los peronistas no hay nadie más privilegiado que los niños.

Yo le hago una pregunta: ¿a usted le parece que la política puede privilegiar a un chico que, sabiendo que está en el mundo criminal, porque es menor de edad lo deja librado a su suerte? Ese chico va a terminar matando, o va a terminar muerto en un enfrentamiento policial. Esa no es la manera de cuidar a un chico.

La manera de cuidar a un chico es que el Estado se haga cargo. Y además usted tiene que escuchar a las familias de los chicos que delinquen. Las familias le piden, por favor, llorando a los jueces que se hagan cargo, que los encierren, porque ellos no pueden, porque los exceden, porque están totalmente desbordados o porque directamente no tienen la capacidad para hacerlo. Y me parece que ahí es donde el Estado tiene que asumir esa responsabilidad y hacerlo de manera correcta.

A ver si lo entiendo bien: que independientemente de la edad, sea un perito psicológico el que determine si comprende la situación, y tenga la edad que tenga debe ser sometido a juicio si lo comprende. Esa sería la modificación que usted propone.

Ese juicio tiene como finalidad comenzar un mecanismo de resocialización. Por eso le digo que, si no pone los recursos para que eso se haga, esta ley no sirve absolutamente para nada. Porque si pensamos que vamos a detener una criatura para depositarla en Batán, lejos de generar una solución, vamos a agravar el problema. Por eso me parece que la Argentina está atravesando una oportunidad de poner un hito en un tema que viene arrastrando sin resolver, que es la criminalidad de los menores. Y me parece que debe hacerse con total criterio, por sobre todas las cosas, no solamente científico ni jurídico, sino con sentido común. Y el sentido común nos dice eso.