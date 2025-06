El senador bonaerense Sergio Berni elogió al presidente Javier Milei, lo calificó como un líder “convencido y con autoridad” y aseguró que se tomaría “unos vinos” con él. Aunque aclaró que no comparte su modelo económico, destacó aspectos de su conducción política que el peronismo debería imitar. "Lo banco", dijo el exministro de Seguridad.

"Lo veo muy bien. Desde el primer día a mí Milei no me ha sorprendido en nada. Veo un tipo que está totalmente convencido de hacia dónde va, que tiene autoridad, tiene conducción y lo banco", señaló el senador en diálogo con Radio La Red.

Incluso fue más allá al señalar que "comería un asado" y "tomaría unos vinos" con él. Aclaró sin embargo que no trabajaría en su Gobierno porque “no cree en su modelo económico”.

“Roma no paga traidores”: la frase de Milei que Berni quiere materializar

Uno de los aspectos que más valoró Berni del presidente es su apego a la máxima “Roma no paga traidores”, usada por Milei en varias oportunidades, incluso para justificar destratos hacia aliados como el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Ese hecho que se tornó personal para el libertario quedó captado por las cámaras cuando no saludó a Macri en el Tedeum después de las elecciones en la Ciudad.

Berni destrozó a Alberto Fernández y elogió a Javier Milei: "Tiene huevos, de loco no tiene nada"

“Creo que uno de los grandes problemas del peronismo es que paga traidores. Y yo siempre discuto hacia adentro de mi espacio que Roma dejó de ser un imperio cuando empezó a pagar traidores", lanzó Berni, y agregó: “Si en el peronismo hubiéramos hecho lo mismo que Milei, que no paga traidores, hoy estaríamos en otra situación”.

Berni: "El vínculo entre Cristina y Axel desde lo personal me importa dos pepinos"

El exministro de Seguridad de Buenos Aires también aprovechó para meterse de lleno en la interna del peronismo en la provincia más grande del país, cuestionando al intendente de Ensenada, Mario Secco, uno de los dirigentes más cercanos a Axel Kicillof. “Que se dedique a su partido, que es el Frente Grande; nosotros nos dedicamos al peronismo”, disparó.

Pese a las diferencias, dijo no alarmarse por las tensiones internas: "A mí el vínculo entre Cristina y Axel desde lo personal me importa dos pepinos, porque la política no es un club de amigos, eso déjeselo a Pro que es un club de amigos dedicado a hacer negocios, que se junta en esa ambición. Nosotros discutimos poder y en esa discusión no hay amigos, hay conducción, liderazgos, y el peronismo los discute en las elecciones. Así que, bienvenida sea la discusión que nos mantiene vivos. No quiero un partido como Pro, entonces lo celebro. No digo que descorcho o tiro cuetes todos los días, pero no me asustan las disputas del peronismo"

Fiel a su estilo y convencido de que existe “un grupo de intendentes” que pretenden poner en duda la conducción de CFK, Berni dejó una frase sugestiva: “Al que le gusten las botas de potro, que se las ponga. Después se tiene que bancar el potro. Esto es así”.

Sergio Berni elogió los cambios de Milei en materia penal: "Soy mucho más duro que Bullrich"

Además, el senador se mostró confiado en que la responsabilidad de Cristina y la seriedad de Kicillof permitirán que las diferencias no alteren la vida institucional del peronismo.

“Veo un cambio de clima en la Provincia, se ve un cambio de tolerancia hacia el Gobierno. Cada día mayor crisis, la gente en un estado de disconformidad cada vez mayor... Así que tengo mis serias dudas de las encuestas que leo. Pero soy de aquellos que quieren ganar porque el peronismo tiene una propuesta superadora, no porque al Gobierno le vaya mal”, señaló.

Mientras, tildó como una “estupidez” las consideraciones de aquellos que piensan que la expresidenta se postula en la Provincia para obtener fueros y así salvarse de ir presa si la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirma su condena en la causa Vialidad después de las elecciones. "No conozco a nadie que se haya amparado en el fuero y que habiendo una condena de la Corte haya seguido amparado bajo el fuero. Es una decisión [la de postularse] que corresponde a la vocación política", dijo.

