Sergio Berni elogió los cambios de Milei en materia penal: "Soy mucho más duro que Bullrich"

El ex ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni volvió a la agenda mediática y el crimen de la nena de 9 años hija de un custodio de Patricia Bullrich fue uno de los puntos que puso en agenda para criticar a algunos funcionarios del peronismo con los que trabajó en la provincia, al tiempo que elogió las propuestas de reformas penales de la gestión de Milei.

Berni, que ya venía de elogiar el protocolo antipiquetes de la ministra de Seguridad, ahora disparó contra intendentes y con Verónica Magario, la vicegobernadora de Axel Kicillof, por "cajonear" una reforma policial que "mantenía como secretario de Seguridad a un policía retirado". Asimismo, sobre el crimen de Umma refirió a la falta de prevención.

"Ahí es donde vienen los problemas. lo hemos plasmado en la ley de reforma policial y ni siquiera nuestro espacio político en la cámara de Senadores en la provincia de Buenos Aires lo quiso discutir, lo cajoneo. Muchos que alzan la voz y hablan de policías locales, después cajonearon el proyecto de reforma policial", afirmó en diálogo con Radio 10.

Por esos motivos es que, según Berni, eligió ir al Senado bonaerense: "Yo me fui al Senado por esto, no voy a permitir que la vicegobernadora cajonee una reforma policial de la manera que lo hizo".

En esa línea, celebró que el Gobierno nacional haya puesto en el centro de la discusión la seguridad y destacó el proyecto de reforma del Código Procesal Penal, impulsado por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

"La necesidad de la reforma, en Argentina tiene que ver con reformar por sobre todas las cosas el código de procedimiento en materia penal y la baja de la ley de imputabilidad", advirtió.

De todos modos, Berni profundizó el tema de bajar la imputabilidad a los 14 años y dijo que no tiene que ver solamente con la edad.

"Celebro que haya gente como el ministro actual que puso en el tapete al problemática que impide que delincuentes de esta calaña estén en libertad. Yo soy más duros que ellos, soy más duro que Milei, mucho más duro que Bullrich, pero no porque estemos haciendo una competencia, porque la realidad exige que un delincuente, si usted no lo previene a tiempo, termina en esto, en el asesinato de una nena de 9 años", argumentó.

No obstante, para Berni los problemas de inseguridad tienen solución porque no son delitos complejos en su mayoría.

"Celebro que algunos sectores políticos, vistos como 'extrema derecha' y 'mano dura', pongan en discusión o por lo menos que aborden la problemática desde el punto de vista legislativo. Según mi experiencia, que es mucha, no es difícil terminar con este flagelo. Hablamos de un delito de una precariedad absoluta", concluyó, sobre el asesinato de Uma.

Por último, destacó su apoyo a las iniciativas de Milei y sus ministros: "Celebro que haya un Gobierno que ponga en el tapete el problema y que lo discuta con la responsabilidad que la temática merece. Lo voy a acompañar, soy un promotor".

Cena con Guillermo Moreno

Berni recuperó su alto perfil mediático, que desde la campaña política en adelante había bajado. En una entrevista con Fantino en un Neura, cuestionó duramente al gobierno de Alberto Fernández y que el ex mandatario siga presidiendo el Partido Justicialista. "Me encantaría que sea Moreno", dijo, en alusión al ex secretario de comercio.

Pocos días después, se los vio compartiendo una cena, también junto a sus esposas. "Excelente encuentro con el compañero Sergio Berni", publicó Guillermo Moreno en su cuenta de Instagram.

JD / CP