Alberto Ruskolekier explicó por qué Estados Unidos podría buscar tomar control de la Antártida

El analista internacional, Alberto Ruskolekier, en contacto con Canal E, se refirió a por qué la Antártida es uno de los territorios más codiciados del planeta, el rol clave de Argentina, la relación con las Islas Malvinas y el impacto geopolítico, económico y militar de la región.

La Antártida volvió a entrar en el radar geopolítico mundial luego de un episodio que generó burlas internacionales, pero que, según Alberto Ruskolekier, expone disputas mucho más profundas. “El tema de este tipo de territorios, Groenlandia, respecto de la competencia que tiene Estados Unidos” fue el punto de partida para reflexionar sobre los intereses estratégicos que hoy atraviesan a las grandes potencias.

El acuerdo de Estados Unidos para instalarse en Groenlandia

Asimismo, explicó que, aunque el tema Groenlandia dejó de ser noticia, Estados Unidos logró avanzar sin necesidad de una compra formal: “Sin que Estados Unidos compre a Groenlandia, como lo pretendía el presidente Trump, algún acuerdo quedó aparentemente para instalar más bases militares”.

Ruskolekier subrayó la magnitud del territorio antártico: “La Antártida es un territorio de 14 millones de kilómetros cuadrados”. Sobre la misma línea, detalló que, “en su máxima plenitud Antártida es más grande que Rusia”. Además, recordó que el Tratado Antártico, firmado en 1959, “estableció que no se puede militarizar la zona y no se puede hacer explotación de ningún recurso”.

La falta de efecto del Tratado Antártico

Sin embargo, aclaró que existen reclamos latentes: “Hay siete países actualmente que tienen una apetencia territorial”. Entre ellos, mencionó a Argentina y Gran Bretaña. Aún así, “el Tratado Antártico no hace absolutamente nada, no legaliza nada para nadie, simplemente congela cualquier tipo de reclamo”.

El entrevistado destacó la presencia efectiva como un factor clave: “Argentina tiene bases ahí en la Antártida, algunas son permanentes, otras son temporales”. Y precisó que el área más disputada es la Península Antártica, “520.000 kilómetros cuadrados”.

Uno de los puntos centrales es el valor estratégico del territorio: “La Antártida representa 70% del agua dulce del mundo”. También remarcó que, “territorio riquísimo de energía, eventualmente hidrocarburos, minerales, de todo tipo, absolutamente”.