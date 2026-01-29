Martín Simonetta sobre la revisión del acuerdo Mercosur-UE: “Estamos de vuelta en este freezer de incertidumbre”

El economista, Martín Simonetta, en diálogo con Canal E, hizo hincapié en que el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea volvió a quedar envuelto en dudas y demoras, a pesar de los anuncios oficiales y la reciente firma en Paraguay.

“Realmente estamos un poco cansados desde el cono sur de ver las idas y vueltas de lo que sucede en Europa, este anuncio reiterado del acuerdo Mercosur-Unión Europea, idas, vueltas, entusiasmo, el cambio de fecha, aprobación, desaprobación”, señaló Martín Simonetta al analizar el escenario actual.

Crece la incertidumbre por el acuerdo Mercosur-UE

Asimismo, recordó que, aunque el acuerdo ya fue firmado, todavía resta un largo proceso institucional para su entrada en vigencia. “Para entrar en vigencia completa tiene que tener autorización parlamentaria por cada país del Mercosur y por el Parlamento Europeo”, explicó. Sin embargo, ese trámite se volvió a trabar: “El Parlamento Europeo en esa instancia se envía a los tribunales europeos para que lo revea, con lo cual estamos de vuelta en este freezer de incertidumbre”.

Simonetta identificó a los principales opositores dentro de la Unión Europea. “El líder de los opositores, en comillas, lo podemos encontrar en Francia y en el sector agrícola europeo”, afirmó. Según explicó, se trata de un sector históricamente protegido y poco competitivo.

La fragilidad del sector agrícola europeo

“El sector agrícola europeo es uno de los sectores menos competitivos de Europa”, recordó, y detalló que la autosuficiencia productiva surgió tras la Segunda Guerra Mundial: “Europa decidió subsidiar la producción de alimentos y restringir el acceso de alimentos de bienes de terceros países”.

Esa política generó un esquema difícil de desmontar. “Estos sectores se han consolidado, producen pero producen con subsidios y con mercado cerrado”, explicó el entrevistado, quien advirtió que una apertura comercial con el Mercosur amenaza directamente ese modelo.

Luego, manifestó que uno de los errores habituales es pensar a la Unión Europea como un bloque homogéneo. “No hay una sola Europa”, sostuvo. Y agregó que el contexto internacional agrava las tensiones internas: “Muy cerca de la Unión Europea está la guerra ruso-ucraniana”.