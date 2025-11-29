El Gobierno profundiza su “plan motosierra” con recortes que se extenderán hasta el primer semestre de 2026, coordinados por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. A partir de la reestructuración tras los cambios en el gabinete y el triunfo en las elecciones legislativas del 26 de octubre, la medida busca optimizar áreas clave de la administración pública y reducir gastos en la gestión estatal.

Siendo parte de la gestión estatal, desde diciembre de 2023 se eliminaron 58.797 puestos en organismos centralizados y descentralizados, personal militar y de seguridad, y empresas estatales públicas clave. Aunque no se confirmaron las cifras del nuevo tramo de recortes, fuentes oficiales indicaron que alcanzaría "un 10% adicional" de los 282.570 empleados públicos actuales, sumando contratos que vencen este diciembre y procesos de privatización pendientes.

Algunos funcionarios remarcan que “la motosierra es constante” como símbolo de eficiencia y ahorro estatal, mientras gremios anticipan resistencia sindical y críticas ante los ajustes implementados.

También, cada mes Sturzenegger publica un parte de bajas en su cuenta de X, generando tensión con sindicatos y críticas de trabajadores, y según los datos de septiembre, los despidos desde el inicio de la gestión ya suman 58.797 puestos, incluyendo organismos de todo tipo, personal militar y de seguridad, y empresas estatales. El último informe del INDEC confirma que en octubre la dotación total descendió un 0,3% y se espera que esta cifra siga aumentando.

El ajuste acumula 101 entidades cerradas o modificadas hasta julio de 2025

La poda podría alcanzar otro 10% de los 282.570 empleados públicos actuales, sumando a los 58.797 ya eliminados

El presidente Javier Milei ordenó un seguimiento minucioso de cada organismo, revisando estructuras y funciones con el objetivo de lograr un Estado más eficiente. A partir de fuentes oficiales, la revisión abarca más de ocho áreas, depende de cada organismo y los recortes varían según la cantidad de personal y las funciones de cada sector.

Si bien durante los primeros dos años de gestión los ajustes se concentraron en la administración centralizada, ahora el foco se traslada a organismos descentralizados como AFIP, ANMAT, CONICET, INDEC, ANSES, ENARGAS, INTI, INTA y ENACOM. A la par, los recortes alcanzan a los Medios Públicos: se proyecta un retiro voluntario que reducirá parte de los 2.400 trabajadores de Televisión Pública y Radio Nacional, en línea con el objetivo de achicar la estructura.

Así, la “motosierra” se mantiene como símbolo de la política de ajuste estatal del presidente, quien destacó que representa un cambio de época y un avance hacia un Estado más eficiente. En su despacho de Casa Rosada incluso mantiene una réplica dorada de la herramienta, que según él simboliza el comienzo de una nueva etapa para la administración pública.

Lista de organismos descentralizados más afectados por la motosierra

Los organismos descentralizados concentrarán gran parte de los próximos recortes del “plan motosierra” del Estado, impulsado por la gestión del presidente Javier Milei. Algunos de los más afectados son AFIP, ANSES, CONICET, INDEC, ANMAT, ENACOM, INTA e INTI, que serán revisados para eliminar personal considerado excedente durante 2026.

A partir de los ajustes, otras entidades ya impactadas incluyen el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, con 1.000 empleados; el Instituto Nacional de Semillas, transferido al Ministerio de Agricultura; el Instituto Nacional de Vitivinicultura, transformado en unidad organizativa; y el Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI), disueltos o fusionados. Dentro de estos cambios se enmarca una política de ajuste que busca reducir duplicidades y optimizar recursos en áreas clave de la administración pública.

Hasta julio de 2025, el ajuste acumuló 101 entidades cerradas o modificadas, entre ellas la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el Instituto Nacional de Enfermedades Cardiovasculares y varios fondos fiduciarios.

Los recortes se organizan según prioridades:

AFIP, ANSES, CONICET, INDEC: foco principal del recorte estimado para 2026.

ANMAT, ENACOM, INTA, INTI: revisiones mensuales para detectar duplicidad de funciones.

Instituto Nacional de Agricultura Familiar: 777 despidos y disolución de la institución.

INADI y el Instituto Nacional Belgraniano: ejemplos de eliminación por “politización” o adoctrinamiento.

