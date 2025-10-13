Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt recibieron el Premio Nobel de Economía

La Real Academia Sueca de Ciencias le otorgó a tres académicos de diferentes nacionalidades -un estadounidense, un francés y un canadiense- el Premio Nobel de Economía 2025.

Se trata del iisraelí-norteamericano Joel Mokyr, de la Universidad Northwestern de Estados Unidos, del francés Philippe Aghion, del Collège de France, INSEAD y la London School of Economics, y del canadiense Peter Howitt, de la Universidad Brown (también de Estados Unidos), quienes recibieron el galardón “por haber explicado el crecimiento económico impulsado por la innovación”.

Mokyr, de 79 años, ganó la mitad del premio "por haber identificado los requisitos previos para un crecimiento sostenido a través del progreso tecnológico", dijo la Real Academia Sueca de Ciencias; mientras que Aghion, de 69 años, y Howitt, de 79, compartieron la otra mitad "por la teoría del crecimiento sostenido mediante la destrucción creativa", explicó John Hassler, presidente del comité del premio, al señalar a los periodistas que el trabajo respondía preguntas sobre cómo la innovación tecnológica impulsa el crecimiento y cómo se puede mantener un crecimiento sostenido.

"Durante casi toda la historia de la humanidad, los niveles de vida no cambiaban de manera notable de una generación a otra. El crecimiento económico era, en promedio, cero, dijo Hassler. Pero durante los últimos dos siglos "las cosas han sido muy diferentes".

Sin embargo, advirtió que "200 años sigue siendo solo un período corto en comparación con la larga historia de estancamiento que vimos antes."

"El trabajo de los laureados nos recuerda que no debemos dar por sentado el progreso. En cambio, la sociedad debe vigilar los factores que generan y sostienen el crecimiento económico," dijo.

Mokyr, quien es profesor en la Universidad Northwestern en Estados Unidos, "utilizó fuentes históricas como un medio para descubrir las causas de que el crecimiento sostenido se convierta en la nueva normalidad", dijo el jurado en un comunicado.

Aghion y Howitt luego crearon un modelo matemático para la "destrucción creativa", que se refiere al proceso "cuando un producto nuevo y mejor entra en el mercado, las empresas que venden los productos antiguos pierden".

Qué estudian Mokyr, Aghion y Howitt que los llevó a ganar el nobel de Economía 2025

Joel Mokyr es un historiador económico que analizó los factores históricos que permiten que una sociedad genere innovación sostenida. Identificó condiciones como el conocimiento científico y la apertura social al cambio como ingredientes esenciales para que el crecimiento tecnológico pueda persistir a lo largo del tiempo. Philippe Aghion y Peter Howitt trabajaron juntos en modelos teóricos —a menudo con herramientas matemáticas— que formalizan la idea de la “destrucción creativa”. En sus modelos muestran cómo la innovación reemplaza tecnologías antiguas, lo que genera conflictos con industrias establecidas, y cómo estas tensiones deben resolverse para que el crecimiento no se estanque.

Aghion: "Estoy sin palabras, fue una gran sorpresa"

"No encuentro las palabras para expresar lo que siento," dijo Aghion a los periodistas por teléfono durante el anuncio del premio. "Todavía estoy sin palabras. Realmente fue una gran sorpresa," cita la agencia AFP y agrega que al referirse a lo que podría poner en riesgo el crecimiento, mencionó las amenazas de..."aranceles introducidos desde el regreso del presidente estadounidense Donald Trump a la Casa Blanca.

"La apertura es un motor de crecimiento. Cualquier cosa que obstaculice la apertura es un obstáculo para el crecimiento", dijo Aghion. El economista también advirtió a Europa que no permitiera que Estados Unidos y China dominaran la innovación tecnológica. "Creo que los países europeos deben darse cuenta de que ya no deberíamos dejar que Estados Unidos y China se conviertan en líderes tecnológicos y perder ante ellos", dijo.

Los orígenes del Nobel de Economía, apodado por los detractores como "nobel falso"

Tal como recuerda la agencia AFP, el premio de economía es el único Nobel que no está entre los cinco originales creados en el testamento del científico sueco Alfred Nobel, quien falleció en 1896. Fue creado en cambio a través de una donación del banco central sueco en 1968, lo que llevó a los detractores a llamarlo "un nobel falso". Pero al igual que los Nobel en química y física, la Real Academia Sueca de Ciencias elige al ganador y sigue el mismo proceso de selección.

El último premio Nobel del 2025: Qué premió este año la Real Academia Sueca de Ciencias

El premio de economía cierra la temporada de Nobeles de este año que honró la investigación sobre el sistema inmunológico humano y las aplicaciones prácticas de la cuantificación. mecánica cuántica y el desarrollo de nuevas formas de arquitectura molecular.

El premio de literatura fue otorgado al autor húngaro Laszlo Krasznahorkai, cuyas obras exploran temas de distopía posmoderna y melancolía.

La líder opositora venezolana Maria Corina Machado recibió el muy observado Premio Nobel de la Paz. En un movimiento sorprendente, Machado dedicó el premio a Trump, quien no había ocultado que pensaba que lo merecía.

Qué recibe el ganador del nobel de Economía

El premio Nobel de economía consiste en un diploma, una medalla de oro y un cheque de 1,2 millones de dólares.

Los laureados recibirán sus premios en ceremonias formales en Estocolmo y Oslo el 10 de diciembre.

Vale recordar que la fecha es el aniversario de la muerte en 1896 del científico Alfred Nobel, quien creó los premios en su testamento.

