El Banco Central volvió a comprar dólares y las reservas marcaron otro máximo en la era Milei

El Banco Central de la república Argentina (BCRA) continúa con su racha compradora, ya que este jueves 29 de enero se hizo con US$ 52 millones y las reservas superaron los US$ 46.200 millones, el número más alto de la administración Milei.

Se trata de la decimonovena rueda compradora para la autoridad monetaria, totalizando US$ 1.134 millones desde que comenzó el año.

En total, las reservas crecieron US$ 81 millones con respecto al miércoles, impulsadas también por la suba del precio del oro: el Estado posee 1,98 millones de onzas, cuyo valor superó los US$ 5.600.

Actualmente las reservas internacionales brutas se ubican en US$ 46.240 millones, el mayor registro en la era Milei y desde agosto de 2021.

Nuevo esquema de bandas cambiarias y compra de reservas

A partir de este año, las bandas cambiarias se ajustan conforme al dato de inflación más reciente reportado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). En este contexto, el Banco Central implementó un mecanismo de adquisición de divisas para fortalecer sus reservas en moneda extranjera.

Según proyecciones oficiales, las compras de divisas por parte del BCRA podrían ubicarse entre US$ 10.000 millones y US$ 17.000 millones a lo largo de 2026, en función del nivel de remonetización que experimente la economía.

Un punto importante a tener en cuenta es que el BCRA también mantiene bajo observación el volumen de dólares adquiridos en el mercado. Las compras diarias no deben superar el 5% del monto total operado en el mercado cambiario, con la finalidad de evitar alteraciones en la dinámica habitual.

Emilio Botto, Jefe de Estrategia de Mills Capital Group, consideró que la dinámica de compras sostenidas de reservas"es el driver más importante para sostener y mejorar la performance de los bonos Globales y Bonares en el mediano plazo".

Por otro lado, Ignacio Morales, Chief Investments Officer, de Wise Capital, comentó que "en el ámbito financiero local crecen las advertencias sobre la fragilidad del proceso de acumulación de divisas, que hoy depende en gran parte de los movimientos financieros del Tesoro. Por esta razón, distintos especialistas sostienen que sería importante que el Tesoro comience a reforzar las reservas mediante compras directas de dólares".

Además, agregó que de acuerdo con cálculos privados, "el ministro de Economía, Luis Caputo, ya habría adquirido divisas al Banco Central en al menos tres oportunidades durante el año, por un total cercano a los 4 billones de pesos, destinados principalmente al cumplimiento de compromisos de deuda".

Continúa la baja del riesgo país

En este escenario de estabilidad, la estrategia de compras de divisas del BCRA se consolida como un elemento clave en la reducción del riesgo país, que perforó el nivel de los 500 puntos básicos y aproxima a la Argentina a los mercados internacionales de crédito. Este jueves, el índice que elabora el JPMorgan cerró en 492 puntos básicos.

