Riesgo país por debajo de los 500 puntos: qué lugar ocupa la Argentina en el ranking regional

El riesgo país volvió a perforar el umbral de los 500 puntos básicos y este miércoles se ubica en las 484 unidades, un nivel que no se registraba desde junio de 2018.

Este descenso del índice que elabora J.P. Morgan se dio en un escenario de marcada mejora financiera, con subas generalizadas en los bonos soberanos, acciones en máximos del año y un renovado interés de los inversores por la deuda argentina.

Iván Cachanosky sobre la posibilidad de acceder a los mercados internacionales de deuda: “El riesgo país tiene que llegar a 400”

El índice que elabora J.P. Morgan profundizó su baja luego de haber cruzado los 500 puntos en la rueda previa, impulsado por el buen desempeño de los títulos en dólares en Wall Street.

Por qué baja el riesgo país

Entre los factores que explican esta mejora en el indicador aparece la política de acumulación de reservas del Banco Central. Desde la puesta en marcha del nuevo esquema cambiario, la autoridad monetaria compró divisas en forma sostenida, con un monto acumulado que ya supera los US$ 1.049 millones. Ese flujo constante de compras contribuyó a fortalecer la percepción de estabilidad y a apuntalar la confianza del mercado.

Según proyecciones oficiales, las compras de divisas por parte del BCRA podrían ubicarse entre US$ 10.000 millones y US$ 17.000 millones a lo largo de 2026, en función del nivel de remonetización que experimente la economía.

No obstante, dentro del esquema económico del Gobierno, la falta de una acumulación sostenida de reservas por parte del Banco Central era uno de los puntos más cuestionados por la oposición y por parte del mercado. La debilidad en el nivel de reservas aparecía como un factor de vulnerabilidad macroeconómica, ya que ponía en duda la capacidad del país para sostener el esquema cambiario y cumplir con sus compromisos externos.

Esa incertidumbre funcionaba como un freno para una baja más marcada del riesgo país, aun en un contexto de mejora en los precios de los activos financieros.

El ranking regional del riesgo país

En el plano regional, el ranking de riesgo país continúa mostrando una fuerte dispersión entre las economías más estables y aquellas que enfrentan mayores desafíos. Con 486 puntos básicos, la Argentina se mantiene lejos de los países con menor riesgo soberano, pero logró ampliar la diferencia frente a Bolivia y despegarse de los casos más extremos, como Belice y Venezuela.

De este modo, aunque todavía se ubica 416 puntos por encima de Uruguay, el soberano con menor riesgo de América Latina, el país consolida una tendencia de mejora relativa dentro de América Latina, en un contexto de mayor estabilidad financiera y expectativas más favorables por parte de los inversores.

En el ranking regional, la Argentina continúa mostrando un diferencial elevado frente a sus pares, aunque con una mejora significativa. De menor a mayor:

- Uruguay: 70

- Chile: 87

- Paraguay: 112

- Perú: 128

- Brasil: 186

- México: 222

- Colombia: 260

- Ecuador: 454

- Argentina: 486

¿Qué es el riesgo país?

El riesgo país es un índice económico que mide el riesgo que representa un país para los inversores.

En concreto, lo que se mide es la diferencia en el interés que paga un país por su deuda (conocida como “la sobretasa”) en comparación al interés que paga por sus bonos la Reserva Federal de los Estados Unidos.

Estos bonos estadounidenses son considerados un punto de referencia por representar el menor riesgo.

FN