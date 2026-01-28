Con el fin de analizar la caída del riesgo país por debajo de los 500 puntos, la cual volvió a instalar expectativas positivas sobre el rumbo de la economía argentina, este medio se comunicó con el economista, Iván Cachanosky.

Al analizar las palabras del presidente Javier Milei en el evento Derecha Fest, Iván Cachanosky relativizó su impacto real: “Yo no lo tomaría tan al pie de la letra, le está hablando como a su público”. Y agregó que, “está el Milei que habla y el Milei que hace, y yo me quedo más con el Milei que hace”.

El verdadero objetivo de la "derecha fest"

En ese sentido, sostuvo que el foco debe ponerse en las acciones económicas y no en la retórica: “Me parece que lo de la derecha fest fue hablarle a un público específico que él tiene”.

Desde la óptica del mercado, Cachanosky remarcó que el dato central es la evolución del riesgo país: “El hecho de quebrar los 500 para abajo es una gran noticia”. Asimismo, argumentó que, “eso le permite a Argentina acercarse a los mercados financieros internacionales y dejar de depender del FMI”. No obstante, advirtió que aún falta recorrido: “Te diría que el riesgo país tiene que llegar a 400, todavía queda un tramo por recorrer”.

Los factores que definen el dato del riesgo país

A su vez, explicó que el costo del endeudamiento depende de dos variables: “El riesgo país es una y la otra es la tasa de interés de Estados Unidos”. Sobre la misma línea, detalló que, “la sumatoria de la tasa de interés de Estados Unidos y tu riesgo país, es a la tasa que vos vas a tomar deuda”. Con un riesgo país en torno a 500, afirmó que, “a Argentina le saldría 9% endeudarse en dólares”, cuando “de 8 para abajo es lo aceptable”.

Uno de los factores que ayudó a la baja reciente fue la acumulación de reservas. Según el entrevistado, “en las últimas cuatro o cinco semanas el Banco Central compró mil millones de dólares”, lo que envía una señal clara al mercado: “La señal que está dando el Banco Central es que los vencimientos que tiene de acá a junio los va a poder cubrir”.

Respecto de las versiones sobre una inversión extranjera de entre 10.000 y 12.000 millones de dólares, señaló que, “debe haber muchas empresas que quieren invertir, sobre todo en cuestiones de energía y de minería”, y aclaró que esos montos “no es que llega todo junto, llega en un plan de años”.