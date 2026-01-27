Ciberataques: “El 60% de las empresas atacadas cierran en seis meses”

Las pequeñas y medianas empresas se han convertido en el blanco principal de los ciberdelincuentes. Así lo explicó el experto en ciberseguridad, Alberto Padín, quien sostuvo que hoy las pymes operan en un escenario de extrema vulnerabilidad. “Hoy las pymes estamos a la buena de Dios, somos el objetivo principal de los atacantes”, afirmó en Canal E.

Según detalló, las consecuencias son devastadoras: “El 60% de las empresas atacadas cierran en seis meses”, mientras que el costo promedio de un ciberataque asciende a “200 mil dólares”. Padín agregó que “el 29% de las pymes ya fueron atacadas”, aun cuando no existen registros oficiales, lo que da cuenta de un problema subestimado.

Ataques por diversión, pérdidas millonarias

Contrario a lo que se cree, no todos los ciberataques tienen un fin económico directo. “La mayoría de los ataques son simplemente por diversión”, explicó el especialista, y precisó que solo “alrededor del 20% son onerosos”. Sin embargo, ese porcentaje reducido genera pérdidas tan grandes que la ciberdelincuencia ya supera a otros delitos tradicionales.

“Hoy la ciberdelincuencia supera al narcotráfico, al tráfico de armas y al tráfico de personas”, aseguró Padín. En ese contexto, las pymes resultan las más perjudicadas: “Tienen menos protección, menos inversión y menos capacitación”.

Además, advirtió sobre un efecto dominó: “El 70% de los ataques a las grandes empresas vienen a través de sus proveedores, que mayormente son pymes”. De este modo, los atacantes utilizan a las empresas más chicas como puerta de entrada, dejándolas en muchos casos “destrozadas”.

La ciberseguridad no es cara, falta conciencia

Padín desmintió uno de los mitos más extendidos del sector. “Hay un paradigma de que la ciberseguridad es cara, y no lo es”, sostuvo. Según explicó, recuperar la operatividad tras un ataque puede costar “entre 5.000 y 10.000 dólares como mucho, si la empresa está preparada”.

En ese sentido, destacó medidas simples y accesibles: “Encriptar la información en una notebook es gratis”, señaló, y agregó que “hacer un backup hoy es facilísimo y prácticamente gratis”.

Para el especialista, el problema central es la falta de educación digital. “La inversión es bastante poca por el beneficio que nos lleva”, afirmó, y concluyó: “Lo único que falta es conciencia, educación y saber cuál es el riesgo”.

