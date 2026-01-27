Del papel al clic: cómo la digitalización redefine el acceso a la casa propia en Argentina

La posibilidad de acceder a una vivienda propia sigue siendo uno de los principales desafíos para las familias argentinas, en un contexto donde el crédito hipotecario tradicional es escaso y altamente burocrático.

En ese escenario, Hernán Resnicoff presentó el modelo de Endar, la primera plataforma de finanzas colaborativas del país. “Endar es la primera plataforma de finanzas colaborativas de la Argentina, que conecta a familias que necesitan financiamiento con personas que tienen dinero disponible para invertir”, explicó a Canal E.

El ejecutivo describió el funcionamiento con una comparación directa: “Endar es como el Uber de los préstamos hipotecarios”, donde el inversor le presta directamente al comprador y “la persona que compra le paga directamente al inversor”, sin intermediación bancaria. Según detalló, este esquema permite simplificar procesos, reducir costos y ampliar el acceso al crédito.

Créditos hipotecarios 100% digitales y tiempos récord

Resnicoff remarcó que el mercado inmobiliario argentino se caracteriza por su rigidez administrativa. “El mercado de Real Estate y los créditos hipotecarios es muy burocrático, con altas restricciones por parte de los bancos”, afirmó. Frente a ese escenario, Endar apostó por la digitalización completa del proceso. “Desde que una persona carga su solicitud, en menos de siete días Endar le informa si ese crédito está aprobado”, destacó.

Ese plazo reducido se apoya en tecnología e inteligencia artificial. “Son tiempos que logramos gracias a una base digital y de innovación, soportada por inteligencia artificial”, señaló. Para el solicitante, el proceso es completamente online: “Es un proceso 100% digital, en el cual carga la información y en menos de siete días el crédito está aprobado”.

La innovación también alcanza al momento de la compra. “Hoy el 45% de todas las operaciones que hacemos son 100% digitales”, indicó Resnicoff, y adelantó que “para el 2026 estimamos llegar al 80%”, cambiando el paradigma tradicional de escrituras presenciales.

Tasas más justas y fuerte crecimiento del modelo

Otro punto central del modelo es la tasa de interés. “En el medio no hay ninguna entidad financiera ni ningún banco que se quede con parte de esas tasas”, explicó. Esto permite “una tasa de equilibrio donde el comprador tenga la tasa más baja posible y el inversor la mayor rentabilidad”, generando “un negocio mucho más justo, simple y abarcativo”.

Los resultados acompañan el crecimiento. “En 2025 tuvimos un crecimiento del 300% respecto a los años anteriores”, afirmó Resnicoff. Durante ese año, “680 familias pudieron comprarse su casa propia”, con “20 millones de dólares colocados en créditos hipotecarios”. Para 2026, proyectan “30 millones de dólares y unas 1.000 familias”, y hacia 2030, “llegar a los 100 millones de dólares y 3.000 familias”.

Finalmente, aclaró las condiciones de acceso: “El mínimo para invertir o pedir un crédito es de 10.000 dólares”, y el financiamiento alcanza “hasta un 35% del valor de la propiedad”.

