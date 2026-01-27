Buenos Aires de espaldas al río: las trabas para acceder a la costa porteña

La Ciudad de Buenos Aires cuenta con varios kilómetros de costa sobre el Río de la Plata, pero su disfrute sigue siendo limitado para la mayoría de los vecinos. Así lo explicó Andrés Borthagaray, arquitecto y urbanista, quien señaló que el problema no es la falta de espacio, sino la ausencia de accesos pensados para el peatón y el transporte público.

“Nos olvidamos de que tenemos en Buenos Aires varios kilómetros de costa”, afirmó, al tiempo que remarcó que, aunque existen sectores atractivos, “es bastante difícil de acceder y hay varias partes que no tienen un buen acceso peatonal ni buen transporte público”, dijo a Canal E.

Espacios desaprovechados y barreras urbanas

Borthagaray enumeró distintos sectores que podrían ponerse en valor con intervenciones simples. Mencionó la Costanera Sur, los diques de Puerto Madero y el Parque de los Niños, este último con una limitación clave: “Es muy lindo, pero hay que llegar en auto, casi es muy difícil llegar de otra manera”.

También cuestionó el aislamiento de áreas estratégicas como el entorno del Club de Pescadores, pese a su cercanía con grandes parques urbanos. “Hace que, a pesar de que haya días muy lindos y de mucho calor, no tengan el público que podrían tener”, explicó.

Para el urbanista, el problema central es estructural: “Tenemos una división entre la ciudad y el río marcada por vías rápidas que hacen de barrera”. Según indicó, las soluciones actuales priorizan la velocidad vehicular y no la experiencia urbana. “Muchas veces las soluciones se piensan desde la alta velocidad de los autos y no desde un uso más urbano”, sostuvo.

Decisión política y costos marginales

Borthagaray insistió en que no se trata de obras costosas, sino de una definición clara de política pública. “Es una decisión política de pensar la costa del río como un espacio público accesible”, subrayó.

Incluso relativizó el impacto económico de las mejoras necesarias: “La infraestructura peatonal pensada para los peatones no cuesta cara”, afirmó, y advirtió que existen presiones para destinar la costa a usos restringidos.

Como ejemplo, mencionó modelos cercanos: “Montevideo y Rosario tienen un contacto con el río bastante diferente”, dijo, destacando la posibilidad de replicar esas experiencias en Buenos Aires.

Lejos de una mirada nostálgica, el arquitecto propuso aprovechar lo existente. “Tenemos algo muy bueno en la ciudad que merecemos aprovechar un poco más”, concluyó, celebrando que estas ideas puedan difundirse y debatirse para avanzar hacia una ciudad más integrada con su río.

