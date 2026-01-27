Gerardo Fernández: “Construir cuesta tres veces más que en 2020 en dólares”

La industria de la construcción continúa atravesando un escenario complejo en Argentina, marcado por costos elevados, escaso financiamiento y baja actividad. Así lo afirmó Gerardo Fernández, presidente de la Confederación de Pymes Constructoras, quien recordó que “construir cuesta tres veces más que en 2020 en dólares”, un nivel que todavía no fue convalidado por el mercado inmobiliario.

Según explicó, uno de los principales frenos sigue siendo el crédito hipotecario. “Se habla de aumentos del 500% del crédito hipotecario, pero 500% de uno es prácticamente nada”, sostuvo. Aunque reconoció avances, aclaró que se parte de una base casi inexistente. “Hace dos años no teníamos nada y hoy tenemos 500, falta mucho, pero algo hay”, señaló, y valoró el proceso de normalización y la baja gradual de tasas.

Fernández también destacó un desfasaje entre precios y expectativas. “Sigue habiendo un inconsciente colectivo de que un departamento vale 80 o 100 mil dólares, cuando hoy cuesta 150 o 180”, explicó, lo que limita la fluidez de operaciones. “Hay negocio, pero no en la cantidad ni en la forma que se necesitaría”, agregó.

Infraestructura ausente y reforma laboral: luces y sombras

El dirigente pyme advirtió que la falta de inversión pública agrava el panorama. “El Estado sigue estando ausente de la inversión en infraestructura y eso se sigue deteriorando”, afirmó. A esto se suma la caída de recursos provinciales. “Al reducirse los ingresos nacionales, se redujeron las coparticipaciones y se ralentizaron obras clave como agua, cloacas y caminos”, explicó.

Sobre la reforma laboral, Fernández aseguró que su impacto directo en la construcción es limitado. “A la industria de la construcción la reforma no la impacta en forma sustancial, incluso al revés”, dijo, y destacó el Fondo de Desempleo como un modelo exitoso. “Es un sistema que tiene amplia aceptación y siempre ha funcionado”, remarcó.

Sin embargo, fue crítico con el costo laboral. “El costo laboral sigue siendo plata que no le va al empleado y sí le sale al empleador”, afirmó, y sostuvo que debería reducirse aún más. “Nuestra postura es seguir bajando el costo laboral porque es muy significativo”, agregó, aunque reconoció el impacto fiscal sobre las provincias.

Importaciones, monopolios y reacomodamiento de precios

En cuanto a los insumos, Fernández señaló que algunos precios comenzaron a acomodarse gracias a la apertura importadora. “En cerámica, grifería, aluminio y vidrio se consiguieron mejores precios”, indicó, aunque aclaró que no todos los desarrolladores pueden acceder a esas oportunidades.

También se refirió al caso de los caños importados para el gasoducto. “Cuando hablás de Techint, en Argentina es un monopolio y fija precios más altos que el valor en puerto”, sostuvo. Y fue contundente: “Si para acomodar precios hay que traer un producto de la India, lamentablemente habrá que hacerlo”.

Finalmente, concluyó que el reacomodamiento de precios ya ocurrió en gran parte. “La industria de la construcción fue la más castigada desde que se eliminó la obra pública”, recordó, y advirtió que “los despachos de cemento y acero siguen muy por debajo de 2023.

