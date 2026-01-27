Presión tributaria récord: las pymes enfrentan hasta 37 impuestos en Argentina

La presión tributaria continúa siendo uno de los principales obstáculos para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas en Argentina. Así lo señaló Elisabet Piacentini, quien remarcó que aún sigue pendiente una legislación específica para el sector. “Ha quedado la asignatura pendiente de una ley pyme que trate exclusivamente el tema pymes”, afirmó a Canal E.

Si bien reconoció que existen iniciativas parciales, aclaró que no alcanzan a resolver el problema estructural. “Con la modernización hay un capítulo de baja de impuestos que aplica a todos, no solamente a las pymes”, explicó, y agregó que la reducción de cargas sociales prevista “impacta apenas en unos 30 mil pesos por cada empleado”.

La especialista fue contundente al describir el escenario actual: “Una pyme normal tiene 37 impuestos sobre su cabeza y 30 regímenes de retención que tiene que cumplir todo el tiempo”, advirtió, y señaló que el incumplimiento genera sanciones automáticas.

Impuestos distorsivos y falta de consenso político

Piacentini detalló que, aunque en el país existen “155 impuestos”, no todos recaen sobre todos los contribuyentes. Sin embargo, aclaró: “A una pyme que trabaja, que tiene sueldos, bienes y autos, le caen 37 impuestos”.

Respecto a la reforma que se discute en el Congreso, explicó que será limitada. “La reforma que va a salir baja algunos impuestos, pero la reforma integral debería sacar impuestos distorsivos”, sostuvo. En ese sentido, identificó al principal problema: “El impuesto más dañino es ingresos brutos, que es altísimo y provincial”.

También cuestionó otros tributos clave: “El impuesto al cheque es muy duro, porque grava cada vez que entra y sale plata de las cuentas”, y sumó a la lista “las cargas sociales, que son muy altas sobre los sueldos”.

Una sábana corta entre Nación, provincias y municipios

Para Piacentini, el mayor escollo es político. “El consenso tendría que ser del Gobierno con todos los gobernadores para minimizar ingresos brutos”, explicó. Aunque se eliminaron algunos impuestos nacionales, advirtió: “La cantidad total no bajó, porque subieron impuestos municipales”.

Según señaló, este esquema no beneficia a nadie. “Eso no le sirve ni a las empresas ni al ciudadano”, afirmó. Como ejemplo, mencionó la competencia fiscal entre jurisdicciones: “En la Ciudad de Buenos Aires no hay impuestos a los autos eléctricos y en la provincia son carísimos”.

Finalmente, sintetizó el conflicto de fondo: “Es como una sábana que cada uno tira para su lado”, concluyó, reclamando austeridad fiscal en todos los niveles del Estado.

