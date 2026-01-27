El Banco Central volvió a comprar dólares y las reservas se acercan a los US$ 46.000 millones

Las reservas internacionales del Banco Central alcanzaron los US$4 5.779 millones tras una nueva jornada de compras en el mercado de cambios, mientras que el riesgo país cayó a 494 puntos básicos, su nivel más bajo desde junio de 2018.

En la rueda de este martes, el Banco Central adquirió US$ 32 millones y encadenó la décimoséptima jornada consecutiva de saldo comprador. En términos netos, las reservas crecieron US$ 39 millones respecto del lunes, impulsadas también por la suba del precio del oro: el Estado posee 1,98 millones de onzas, cuyo valor superó los US$ 5.000.

Según el FMI: la Argentina será uno de los países del G20 con mayor crecimiento en 2026

Con este movimiento, la autoridad monetaria se encamina a llevar las reservas por encima de los US$ 46.000 millones, un umbral que no se alcanzaba desde septiembre de 2021.

Nuevo esquema de bandas cambiarias y compra de reservas

A partir de este año, las bandas cambiarias se ajustan conforme al dato de inflación más reciente reportado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). En este contexto, el Banco Central implementó un mecanismo de adquisición de divisas para fortalecer sus reservas en moneda extranjera.

Desde la implementación de este nuevo programa monetario, el Banco Central acumula compras por US$ 1.049 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC).

Según proyecciones oficiales, las compras de divisas por parte del BCRA podrían ubicarse entre US$ 10.000 millones y US$ 17.000 millones a lo largo de 2026, en función del nivel de remonetización que experimente la economía.

Un punto importante a tener en cuenta es que el BCRA también mantiene bajo observación el volumen de dólares adquiridos en el mercado. Las compras diarias no deben superar el 5% del monto total operado en el mercado cambiario, con la finalidad de evitar alteraciones en la dinámica habitual.

Este fortalecimiento de las reservas se da en la antesala de compromisos financieros relevantes: el 1° de febrero, el Tesoro deberá afrontar un pago de intereses al FMI por US$ 824 millones, luego de haber cancelado US$4.200 millones a los bonistas el pasado 9 de enero.

Riesgo país en mínimos de seis años

El riesgo país volvió al centro de la escena financiera tras perforar el umbral de los 500 puntos básicos, impulsado por la suba de los bonos soberanos, la compresión de tasas y un mejor clima regional.

El indicador que elabora J.P. Morgan cayó 3,7% y cerró en 494 puntos básicos, como resultado del mejor desempeño de los títulos argentinos en Wall Street y de la aceleración en la compra de divisas por parte del Banco Central.

En el ranking regional, la Argentina continúa mostrando un diferencial elevado frente a sus pares, aunque con una mejora significativa: Uruguay (70), Chile (87), Paraguay (112), Perú (128), Brasil (186), México (222), Colombia (260), Ecuador (454) y Argentina (494). De este modo, nuestro país quedó a 424 puntos de Uruguay, el soberano con menor riesgo de América Latina.

Qué explica la baja

“La caída del riesgo país es muy positiva: quebró los 500 puntos, una señal muy buena. La última vez que estuvo en estos niveles fue en 2018”, señaló Iván Cachanosky, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso.

Según explicó, para que la Argentina pueda volver a los mercados internacionales y endeudarse a tasas razonables, el riesgo país debería ubicarse en torno a los 400 puntos. “No estamos tan lejos”, remarcó.

Cachanosky atribuyó la mejora a dos factores centrales: el mantenimiento del equilibrio fiscal y el inicio de una política sostenida de acumulación de reservas. Además, sostuvo que un eventual avance de la reforma laboral en el Congreso podría reforzar la tendencia descendente del indicador.

“Argentina tiene vencimientos manejables hasta junio. Si continúa con este ritmo de compra de reservas, puede afrontarlos con seguridad. Esa señal fue premiada por el mercado con la baja del riesgo país”, concluyó.

FN