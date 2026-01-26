Según el FMI: la Argentina será uno de los países del G20 con mayor crecimiento en 2026

La Argentina se encamina a ser una de las economías con mayor expansión dentro del G20 en 2026, con un crecimiento estimado del 4% del Producto Bruto Interno (PBI). Este dato se desprende de un último informe elaborado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) titulado “Panorama Económico Mundial”, conocido como WEO por sus siglas en inglés.

El G20 reúne a las principales economías avanzadas y emergentes del planeta y representa alrededor del 85% del producto mundial. De acuerdo con el organismo internacional, el impulso del crecimiento global en 2026 se concentrará cada vez más en las economías emergentes.

A partir de las tasas de crecimiento previstas para los países del G20, el FMI anticipa que la economía mundial crecerá en promedio un 3,3% en 2026 y un 3,2% en 2027.

A nivel global, el FMI se muestra más optimista que en años anteriores, señalando que el impulso de la tecnología y la inteligencia artificial está dinamizando las economías, aunque advierte que el desafío para países como Argentina sigue siendo consolidar las reformas estructurales para lograr mayor desarrollo a largo plazo.

El ranking de crecimiento del G20

Dentro de las proyecciones elaboradas por el organismo, India volvería a posicionarse como la economía con mayor crecimiento dentro del G20, con una expansión del 6,4% del PBI.

El segundo lugar del ranking lo ocuparía Indonesia, con un crecimiento estimado del 5,1%. China, por su parte, aparece en tercer lugar, con una proyección del 4,5%. Estos números reflejan el rol central de Asia como motor de la economía global en 2026.

En ese contexto, la Argentina ocupa el quinto lugar del listado, con una tasa de crecimiento proyectada del 4%. Nuestro país se ubica por debajo de Arabia Saudita y Turquía en términos de crecimiento. En 2026, estos países crecerían a una tasa estimada del 4,5% y 4,2% respectivamente. Estas economías emergentes se ubican por encima del promedio mundial.

En contraste, las economías avanzadas -como Australia, Estados Unidos, Brasil, Corea del Sur, Canadá, México y los países de la Unión Europea- muestran proyecciones mayormente por debajo del promedio global, con tasas que oscilan entre el 2,4% y el 1%.

Con este número, nuestro país lograría superar el desempeño de potencias desarrolladas y, lo que es más relevante para la región, podría ubicarse por encima de países vecinos en términos de crecimiento: mientras Argentina crecería al 4%, Brasil proyecta un 1,6% y México un 1,5%.

Crecimiento proyectado para 2027

En este informe, el organismo anticipó que la economía argentina también crecería un 4% en 2027.

Estas proyecciones superan el promedio global ,estimado en 3,2% para 2027, y también el desempeño previsto para las principales economías de América Latina. En Brasil, el crecimiento pasaría del 1,6% en 2026, para luego repuntar al 2,3% en 2027.

El informe también compara las perspectivas de crecimiento de otros 30 países con los mayores productos brutos internos del mundo. En ese ranking global, la Argentina se ubica en el puesto 11 en términos de expansión económica para 2026, por detrás de India (6,4%), Filipinas (5,6%), Indonesia (5,1%), Egipto (4,7%), Arabia Saudita y China (4,5%), así como de Nigeria, Kazajistán (4%), Malasia (4,3%) y Turquía (4,2%).

Elogios del FMI por la acumulación de reservas

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, se cruzó con el ministro de Economía, Luis Caputo, en el Foro Económico de Davos y aprovechó para elogiar el rumbo del plan económico local. Según posteó en sus redes, Georgieva destacó la “fuerte performance de la economía argentina” y el “progreso en la acumulación de reservas”, mientras aprovecharon para tomarse una foto.

El titular del Palacio de Hacienda participó en el Foro de Davos y formó parte del grupo que acompañó al presidente de la Nación, Javier Milei.

Tras la breve charla, la titular del FMI publicó un mensaje en sus redes sociales con una evaluación positiva sobre la situación económica del país. “Fue genial el breve intercambio con Luis Caputo en Davos. Aprecio la fuerte performance de la economía argentina y el progreso en la acumulación de reservas”, escribió.

Este viernes 23 de enero, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) avanzó con más compras de divisas. Para el cierre del día, la autoridad monetaria anunció la compra de US$ 75 millones. De esta forma, el BCRA ya lleva comprados US$ 978 millones en lo que va de enero. Con este número, las reservas brutas llegaron a US$ 45.561 millones. Se trata del nivel más alto desde 2021.

FN