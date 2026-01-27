El riesgo país de Argentina registró este martes 27 de enero de 2026 una caída histórica al quebrar el piso de los 500 puntos básicos, cerrando la jornada en las 494 unidades según los datos de Rava Bursátil.

Este retroceso, impulsado por una mejora sostenida en la cotización de los bonos globales y la acumulación de reservas por parte del Banco Central, marca el nivel más bajo del indicador en los últimos siete años y medio. La dinámica refleja un creciente optimismo de los inversores respecto a la capacidad de pago del país y la consolidación del equilibrio macroeconómico bajo la actual gestión financiera.

A cuánto cotizó el riesgo país hoy en Argentina

Durante la jornada financiera de este martes 27 de enero, el índice de riesgo país elaborado por el JP Morgan mostró una marcada volatilidad a la baja, iniciando la apertura en 515 puntos y alcanzando un valor mínimo de 493 puntos básicos.

Cotización riesgo país martes 27 de enero

Finalmente, según el cierre reportado por Rava Bursátil a las 19:06, el indicador se estableció en los 494 puntos, lo que representa un descenso diario cercano al 3,7% respecto al cierre previo de 513 unidades. Esta caída se fundamentó en el avance de los bonos soberanos en dólares, como el AL41D y el GD46D, que registraron subas de entre el 1,3% y el 1,7% respectivamente.

La evolución del Riesgo País en la última semana

En los últimos siete días, el riesgo país argentino ha mantenido una trayectoria descendente constante, partiendo desde los 562 puntos registrados el pasado miércoles 21 de enero. Según las series históricas de Rava Bursátil, el indicador pasó de los 546 puntos el jueves 22 a los 526 puntos el viernes 23 de enero, consolidando una mejora semanal de más de 60 unidades. Este comportamiento se dio en un marco de fuerte demanda de activos argentinos y la continuidad de las compras de divisas por parte de la autoridad monetaria.

Durante el fin de semana del 24 y 25 de enero, el índice se mantuvo estable en los 526 puntos, para luego retomar la tendencia bajista el lunes 26 de enero, cuando cerró en 513 puntos. La perforación del nivel de los 500 puntos ocurrida hoy marca un hito técnico para el mercado local, ya que sitúa a la deuda argentina en niveles de rentabilidad que no se observaban desde mediados de 2018. El mercado ha interpretado esta caída como una señal de normalización financiera, en sintonía con las recientes colocaciones de deuda de provincias como Córdoba y empresas como YPF.

La reducción del indicador en lo que va de enero de 2026 ya supera el 13%, luego de haber iniciado el año en torno a los 571 puntos básicos. "La baja del riesgo país se debe a que los bonos cotizan en positivo", señalaron analistas citados por la agencia Noticias Argentinas, destacando que la Argentina comienza a mostrar rendimientos de mercado cercanos al 9% anual, lo que permitiría al Gobierno Nacional considerar el regreso formal a los mercados voluntarios de crédito internacional.

Qué es el Riesgo País

El riesgo país es un indicador financiero elaborado por el banco de inversión JP Morgan (formalmente conocido como el Emerging Markets Bond Index o EMBI) que mide el diferencial de tasas de interés que paga un país emergente frente a los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Según define Rava Bursátil, "el índice mide la sobretasa que debe pagar un bono, en nuestro caso argentino, frente al rendimiento de los títulos a 10 años que emite el Tesoro de los Estados Unidos".

En términos prácticos, cada 100 puntos básicos del indicador equivalen a un 1% de tasa de interés adicional que el país debe abonar por encima de la tasa considerada "libre de riesgo" que ofrece EE. UU. Por lo tanto, un riesgo país de 494 puntos implica que Argentina debería pagar aproximadamente un 4,94% más que el rendimiento de los bonos norteamericanos para captar nuevos fondos. Este valor es fundamental para la economía real, ya que actúa como piso para las tasas de interés que enfrentan las provincias y las empresas privadas al buscar financiamiento externo.

Un riesgo país elevado suele indicar una percepción de incertidumbre sobre la estabilidad política o económica y la capacidad de cumplimiento de las obligaciones de deuda. Por el contrario, la caída actual sugiere un entorno más favorable para las inversiones; tal como explica el medio Ámbito Financiero: "el riesgo país es ni más ni menos que el costo 'extra' que tienen que pagar el estado nacional, las provincias o las empresas argentinas si salen a colocar deuda".