El Banco Central compró dólares y las reservas superaron los US$ 46.000 millones

El Banco Central compró US$ 33 millones este miércoles 28 de enero y superó los US$ 46.000 millones en reservas, un hecho que no ocurría desde octubre de 2019.

Se trata de la decimoctava rueda compradora para la autoridad monetaria, totalizando US$ 1.082 millones desde que comenzó el año. En

Las reservas crecieron US$ 380 millones en el día y se ubican en US$ 46.159 millones. Desde que comenzó el año, subieron US$ 4.994 millones, por ello la compra de divisas explica solo una parte del crecimiento de las reservas.

Ignacio Morales, Chief Investments Officer, de Wise Capital, señaló que la mejora del stock responde en gran medida a factores de valuación. “El principal impulso proviene de la fuerte suba del precio del oro en lo que va del año, más que del proceso de acumulación genuina de divisas por parte del Gobierno".

El metal superó recientemente los US$ 5.100 por onza, en un contexto de mayor tensión financiera global asociada al escenario político y económico internacional”.

“En paralelo, el flujo de divisas del sector agroexportador se mantiene estable, con liquidaciones que rondan en promedio los US$ 88 millones diarios. Este ingreso constante de dólares le permite al Banco Central sostener su ritmo de compras en el mercado cambiario”, agregó Morales.

Para Hernán Letcher, director del CEPA, la acumulación de reservas desde que comenzó el año "da un mensaje de mejora en la capacidad de pago del país luego del buen ritmo de compras y el nulo efecto que tuvo hasta ahora en el tipo de cambio, lo que evita que se enciendan alarmas sobre un cambio en las compras".

Según proyecciones oficiales, las compras de divisas por parte del BCRA podrían ubicarse entre US$ 10.000 millones y US$ 17.000 millones a lo largo de 2026, en función del nivel de remonetización que experimente la economía.

Riesgo país por debajo de los 500 puntos

El riesgo país se ubicó en 484 puntos básicos, marcando la segunda jornada consecutiva por debajo de los 500 puntos. La baja sostenida de los últimos días es relacionada por el mercado a la actitud compradora del Banco Central.

Iván Cachanosky, Economista jefe en la Fundación Libertad y Progreso, afirmó que la baja del indicador del JP Morgan se debe a que "Argentina mantiene el equilibrio fiscal y ahora empezó a comprar reservas de manera sostenida".

"Argentina tiene vencimientos de deuda no mayores de acá a junio; si continúa con este ritmo de compra de reservas, los puede afrontar con seguridad. En julio hay uno grande, pero al menos hoy Argentina está dando la señal de que de acá a junio puede transitar tranquilo, y creo que eso fue premiado con la baja del riesgo país”, añadió el economista.

