El precio del oro se encamina a los 5000 dólares la onza: ¿Qué lo empuja?

El precio del oro sigue en niveles récord, tras haber tocado los 4.900 dólares por onza este viernes 23 de enero, en un contexto marcado por la volatilidad política en Estados Unidos y el renovado interés de los inversores por los activos de refugio. En las últimas operaciones, el metal precioso se negocia en torno a los 4.823 dólares la onza, tras una leve toma de ganancias.

Según consignó AFP, la demanda de valores seguros se moderó luego de que el presidente estadounidense Donald Trump desistiera de avanzar con amenazas arancelarias vinculadas a las tensiones geopolíticas por Groenlandia. Esa señal redujo parcialmente la presión compradora sobre el oro, aunque no logró revertir la tendencia alcista que domina al mercado desde comienzos de la semana.

De acuerdo con la agencia francesa, tanto el oro como la plata llegaron a rozar niveles históricos, acercándose respectivamente a los 5.000 dólares y 100 dólares por onza, impulsados por la búsqueda de cobertura frente a la incertidumbre en la política estadounidense y los temores sobre una posible pérdida de independencia de la Reserva Federal.

“Los riesgos geopolíticos y una presidencia estadounidense atípica mantienen elevada la demanda del metal amarillo”, explicó Kathleen Brooks, analista de XTB, en declaraciones citadas por AFP.

El rally de los metales preciosos había sido inicialmente impulsado por las declaraciones de Trump sobre Groenlandia y por sus advertencias de imponer nuevos aranceles a países que se opusieran a su estrategia internacional. Si bien el mandatario se retractó el miércoles durante su participación en el Foro Económico Mundial de Davos, donde descartó el uso de la fuerza militar o de la coerción comercial, el oro continuó avanzando.

Dudas sobre la Fed y presión sobre el dólar

AFP también señaló que los frecuentes cambios de rumbo de la administración Trump alimentan un clima de incertidumbre en Estados Unidos, lo que llevó a los inversores a reducir su exposición al dólar y a los bonos del Tesoro, favoreciendo a los metales preciosos.

En ese marco, analistas advierten que los temores sobre una Fed bajo presión política refuerzan la tendencia alcista del oro y la plata. “Las preocupaciones por la influencia sobre la Reserva Federal contribuyen al alza de los metales preciosos y pesan negativamente sobre el dólar”, sostuvo Stephen Innes, de SPI AM, citado por la agencia.

El trasfondo de esas tensiones es una investigación del Departamento de Justicia estadounidense sobre el presidente de la Fed, Jerome Powell, relacionada con audiencias por los trabajos de renovación de la sede del organismo. Powell calificó la investigación como un “pretexto” para desplazarlo del cargo.

Inflación y deuda global, otro factor de sostén

Además del frente político y monetario, el mercado también busca cobertura frente a la inflación persistente y al elevado endeudamiento de los Estados, factores que históricamente refuerzan el atractivo del oro como reserva de valor.

Hacia las 10:40 GMT, el oro retrocedía un 0,15%, hasta los 4.928,17 dólares la onza, tras haber alcanzado un máximo histórico de 4.967,34 dólares, según datos citados por AFP. En paralelo, la plata, impulsada también por la demanda industrial, subía un 2,39%, hasta 98,54 dólares, muy cerca de su récord intradiario.

lr