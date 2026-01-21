Elio del Re: “Tuvimos un 70% de aumento de las importaciones de productos metalúrgicos”

El sector metalúrgico argentino cerró 2025 con números preocupantes. Según el último informe de ADIMRA, la actividad registró en diciembre una caída interanual del 7,1%, profundizando una tendencia negativa que ya se había manifestado en 2024. “Es una caída muy fuerte”, remarcó en diálogo con Canal E, Elio del Re, presidente de ADIMIRA, al explicar los resultados del relevamiento mensual.

El dirigente empresario subrayó que el deterioro no puede analizarse de forma aislada. “No tenemos que olvidarnos que el 2024 fue un año donde tuvimos una caída muy fuerte, de casi 17 puntos”, señaló, y agregó: “Estamos viviendo una caída tras otra caída”.

Dentro del promedio general, algunos segmentos mostraron un desempeño aún más crítico: “Los sectores de primera transformación tuvieron caídas en diciembre de casi 18 puntos”.

Importaciones en alza y falta de política industrial

Uno de los factores centrales detrás de la crisis es el fuerte incremento de las importaciones. “Tuvimos un 70% de aumento de las importaciones de productos metalúrgicos si comparamos 2025 contra 2024”, afirmó Del Re, y sostuvo que este fenómeno explica gran parte de la caída de la actividad.

El presidente de ADIMRA aclaró que el reclamo no apunta al cierre comercial. “Nosotros no queremos un país cerrado ni que no haga comercio”, enfatizó, pero advirtió sobre la competencia desigual: “No compite una empresa contra otra empresa, compite una empresa argentina contra toda la economía de un país como China”. En ese sentido, alertó: “Si no logramos encontrar equilibrios, la destrucción va a ser muy importante”.

Frente a este escenario, Del Re insistió en la necesidad de un cambio de enfoque. “La Argentina tiene que entrar en un sendero donde comience a haber política industrial”, afirmó, y sostuvo que ese camino es el que siguen los países desarrollados.

Empleo en tensión y expectativas para 2026

La crisis también impactó en el empleo. “Se han perdido en los últimos dos años 17.000 puestos de trabajo”, explicó Del Re, aunque aclaró que la caída laboral fue menor que la de la actividad. “El empresario metalúrgico cuida a su trabajador, porque es un trabajador formado y preparado”, destacó.

Sin embargo, lanzó una advertencia: “Si este año las variables no cambian de rumbo, se va a acelerar esa curva”. De cara a 2026, el sector mantiene expectativas moderadas, pero condicionadas a un cambio de políticas. “Como industriales, lo último que perdemos es la esperanza”, concluyó.

